Трамп предложил расширить соглашения Авраама

Президент США поделился ходом переговорного процесса с Тегераном.

— Переговоры с Исламской Республикой Иран идут успешно! Либо это будет выгодная сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет — мы вернемся на передовую и будем стрелять, но крупнее и сильнее, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет! , — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Трамп сообщил, что провел беседы с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, и выразил надежду, что все эти страны, как минимум, одновременно подписали Соглашения Авраама.

— Обсуждаемыми странами являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (уже является участником!), Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания и Бахрейн (уже является участником!), — сообщил Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил Казахстан среди стран, которые поддержали Авраамовы соглашения.

— Соглашения Авраама оказались для вовлеченных в них стран (Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Марокко, Судана и Казахстана) финансовым, экономическим и социальным бумом, даже во время этого периода конфликтов и войн, нынешние участники даже не предлагали выйти из соглашения или взять паузу. Причина этого в том, что соглашения Авраама были замечательными для них и будут еще лучше для всех, и впервые за 5000 лет они принесут истинную мощь, крепость и мир на Ближний Восток, — отметил президент США.

Трамп подчеркнул: «Это должно начаться с немедленного подписания Саудовской Аравией и Катаром, и все остальные должны последовать их примеру».

— Я настоятельно прошу все страны немедленно подписать Соглашения Авраама, и если Иран подпишет свое соглашение со мной, как с президентом Соединенных Штатов Америки, для меня будет честью, если они также станут частью этой беспрецедентной мировой коалиции, — признался Дональд Трамп.

По мнению президента США, это сделает Ближний Восток единым, могущественным и экономически сильным, как, возможно, ни один другой регион в мире.

Напомним, Казахстан стал первой страной за время второго президентского срока Трампа, присоединившейся к Авраамским соглашениям.

Что такое Авраамовы соглашения — читайте здесь.

Ранее сообщалось, почему Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям.