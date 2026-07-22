Иран атаковал территорию Иордании ракетами и беспилотниками

Королевство вновь подверглась ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. Военные сообщили о перехвате большинства воздушных целей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Вооруженные силы Иордании сообщили, что утром в среду системы противовоздушной обороны обнаружили шесть ракет, выпущенных с территории Ирана в направлении королевства. Об этом сообщает агентство Petra.

Четыре из них были перехвачены после входа в воздушное пространство страны, еще две упали в удаленных безлюдных районах. Согласно заявлению иорданской армии, пострадавших и разрушений нет.

Позднее командование вооруженных сил сообщило о перехвате и уничтожении еще четырех беспилотников, запущенных из Ирана в направлении территории Иордании. В результате их уничтожения также не зафиксировано жертв и материального ущерба.

Сообщается, что подразделения Королевского инженерного корпуса выехали к местам падения ракет и обломков, обеспечили безопасность районов и приступили к ликвидации последствий в соответствии с установленными процедурами.

Иранские СМИ в среду заявили, что беспилотники были нацелены на американскую военную базу в Иордании, где размещаются военнослужащие США. В КСИР Ирана заявили, что нанесли удары по авиабазам короля Фейсала и принца Хассана в Иордании, где действуют силы США.

По данным агентства Fars, целью атаки стали жилые и хозяйственные объекты, используемые американскими военными, а также склад оборудования.

Пентагон эту информацию пока не комментировал.

WATCH | US soldiers duck for cover during Iran strikes



Body cam footage reportedly shows US soldiers scrambling for cover as a devastating Iranian barrage of missiles and drones struck Muwaffaq Salti Air Base in Jordan.



According to the US War Department, the retaliatory… pic.twitter.com/dNSaB7AncV — The Cradle (@TheCradleMedia) July 22, 2026

На фоне продолжающихся атак Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Иордании. Ранее аналогичные рекомендации были введены в отношении Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Ирака и Ливана.

В агентстве отметили, что с середины июля ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась, а военная активность все чаще затрагивает воздушное пространство королевства.

Вместе с тем Управление гражданской авиации Иордании заявило в среду, что транзитные полеты через воздушное пространство страны продолжаются в штатном режиме.

По данным регулятора, за 6 часов через воздушное пространство королевства проследовали 176 самолетов, а все операции выполняются в соответствии с утвержденным расписанием.

Согласно заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), минувшей ночью американские военные продолжили серию ударов по территории Ирана.

CENTCOM forces began striking military targets in Iran at 7 p.m. ET today for the 11th consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 21, 2026

Нынешняя операция стала одиннадцатой подряд и была направлена против оперативных центров, авиационных ангаров, складов беспилотников и объектов военной логистики.

Накануне Пентагон раскрыл стоимость войны с Ираном — она обошлась в 37,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что около сотни американских военнослужащих получили травмы с 7 июля 2026 года в результате иранских авиаударов по базам на Ближнем Востоке.