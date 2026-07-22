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    Иран атаковал территорию Иордании ракетами и беспилотниками

    Королевство вновь подверглась ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. Военные сообщили о перехвате большинства воздушных целей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран атаковал территорию Иордании ракетами и беспилотниками
    Фото: ВС Иордании

    Вооруженные силы Иордании сообщили, что утром в среду системы противовоздушной обороны обнаружили шесть ракет, выпущенных с территории Ирана в направлении королевства. Об этом сообщает агентство Petra.

    Четыре из них были перехвачены после входа в воздушное пространство страны, еще две упали в удаленных безлюдных районах. Согласно заявлению иорданской армии, пострадавших и разрушений нет.

    Позднее командование вооруженных сил сообщило о перехвате и уничтожении еще четырех беспилотников, запущенных из Ирана в направлении территории Иордании. В результате их уничтожения также не зафиксировано жертв и материального ущерба.

    Сообщается, что подразделения Королевского инженерного корпуса выехали к местам падения ракет и обломков, обеспечили безопасность районов и приступили к ликвидации последствий в соответствии с установленными процедурами.

    Иранские СМИ в среду заявили, что беспилотники были нацелены на американскую военную базу в Иордании, где размещаются военнослужащие США. В КСИР Ирана заявили, что нанесли удары по авиабазам короля Фейсала и принца Хассана в Иордании, где действуют силы США.

    По данным агентства Fars, целью атаки стали жилые и хозяйственные объекты, используемые американскими военными, а также склад оборудования.

    Пентагон эту информацию пока не комментировал.

    На фоне продолжающихся атак Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Иордании. Ранее аналогичные рекомендации были введены в отношении Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Ирака и Ливана.

    В агентстве отметили, что с середины июля ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась, а военная активность все чаще затрагивает воздушное пространство королевства.

    Вместе с тем Управление гражданской авиации Иордании заявило в среду, что транзитные полеты через воздушное пространство страны продолжаются в штатном режиме.

    По данным регулятора, за 6 часов через воздушное пространство королевства проследовали 176 самолетов, а все операции выполняются в соответствии с утвержденным расписанием.

    Согласно заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), минувшей ночью американские военные продолжили серию ударов по территории Ирана.

    Нынешняя операция стала одиннадцатой подряд и была направлена против оперативных центров, авиационных ангаров, складов беспилотников и объектов военной логистики.

    Накануне Пентагон раскрыл стоимость войны с Ираном — она обошлась в 37,5 млрд долларов.

    Также сообщалось, что около сотни американских военнослужащих получили травмы с 7 июля 2026 года в результате иранских авиаударов по базам на Ближнем Востоке.

    Беспилотники В мире Ближний Восток Иран Мировые новости Иордания США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор