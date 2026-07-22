Пентагон раскрыл стоимость войны с Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил сенаторам, что война с Ираном обошлась уже в 37,5 млрд долларов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Military Times.

Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Кейн выступили перед сенатским комитетом по ассигнованиям с просьбой выделить дополнительные 67,1 млрд долларов на ведение войны и другие расходы Министерства обороны, такие как закупка боеприпасов, беспилотников, а также переброска сухопутных войск и Национальной гвардии к южной границе США и в Вашингтон.

Учитывая, что в министерстве имеется 75 млрд долларов из 156 млрд долларов, полученных в прошлом году, сенаторы выразили скептицизм по поводу экстренного запроса.

Сенатор Пэтти Мюррей из Вашингтона, главный демократ комитета, заявила, что комитет не будет запрашивать финансирование для этой войны, учитывая, что Министерство обороны США получило более 1 трлн долларов финансирования в прошлом году и запросило 1,3 трлн долларов в этом году.

— Этот запрос изобилует просьбами о финансировании несвязанных с Ираном приоритетов Министерства обороны, которые должны рассматриваться в рамках ежегодного процесса выделения ассигнований, а не в виде экстренного дополнительного финансирования, — заявил сенатор.

Запрос включает 21 млрд долларов на боеприпасы, 17,3 млрд на операции, 12,1 млрд на секретные программы, 5,1 млрд на кибербезопасность, 2,4 млрд на беспилотники, 1,7 млрд на обеспечение готовности, 1,5 млрд на топливо и 2 млрд на «административные приоритеты» и поддержку Национальной гвардии.

По состоянию на вторник в ходе конфликта в Иране 447 военнослужащих США получили ранения.

Ранее сообщалось, что почти 100 военнослужащих США получили травмы с 7 июля 2026 года в результате иранских авиаударов по базам на Ближнем Востоке.