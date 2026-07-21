Пентагон раскрыл число раненых американских военных после ударов Ирана

Около 100 американских военнослужащих получили ранения в результате иранских авиаударов по базам на Ближнем Востоке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил эти цифры в заявлении для CBS News, сообщив, что почти 100 человек «получили травмы той или иной степени тяжести с 7 июля 2026 года», и 96% из них вернулись к службе.

Эти ранения стали следствием обострения конфликта между США и Ираном на фоне срыва многомесячного перемирия между двумя странами. Американские военные уже больше недели наносят ночные удары по иранским объектам. В ответ Иран наносит удары по американским объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах, являющихся союзниками США.

В выходные Министерство обороны объявило, что двое американских солдат погибли на военной базе в Иордании. Еще один военнослужащий погиб в Ираке в результате взрыва неразорвавшихся боеприпасов, сбитого иранского ударного беспилотника.

Военная система анализа потерь (Defense Casualty Analysis System, DCAS) содержит данные о 413 американских военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий с начала американо-иранского конфликта, однако в это число не входят раненые в этом месяце. При этом на сайте DCAS указано 427 раненых. Погибли около 14 американских военнослужащих, не считая тех, кто умер в минувшие выходные.

В понедельник Белый дом сообщил, что Дональд Трамп примет участие в торжественной церемонии прощания с погибшими военнослужащими.

Ранее сообщалось о заявлении КСИР об уничтожении военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.