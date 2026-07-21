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    КСИР заявил об уничтожении военных объектов США в Бахрейне и Кувейте

    Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении объектов американской военной инфраструктуры в Бахрейне и Кувейте, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Иран сообщил о гибели военнослужащего КСИР после ударов США
    Фото: Fars News

    Воздушно-космические силы КСИР в ходе 24-й волны операции «Наср-2» нанесли одновременные удары ракетами и беспилотниками по объектам США в Бахрейне.

    Как утверждает иранская сторона, в результате ударов были уничтожены американская радиолокационная станция в Мухарраке и система противовоздушной обороны Patriot в Риффе.

    Кроме того, КСИР сообщил об ударах по американской военной инфраструктуре в Кувейте. По заявлению иранских военных, были уничтожены радиолокационная станция дальнего действия, коммуникационный центр, системы спутниковой связи, а также радар противоракетной обороны.

    Также сообщается об уничтожении ангара для американских беспилотников MQ-9 на авиабазе Али ас-Салем.

    Официальных комментариев со стороны США, Бахрейна и Кувейта на момент публикации не поступало.

    Ранее Иран заявил о получении предложений посредников по деэскалации с США.

    Иран Кувейт Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор