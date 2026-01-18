Состав «Совета мира» не согласовали с Израилем — Нетаньяху

Правительство Израиля заявило, что создание США органа по административному управлению сектором Газа не было согласовано с властями страны и противоречит политике израильского государства. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в соцсети Х, опубликованного в субботу, 17 января.

По данным издания The Times of Israel, причиной такого заявления стало участие главы МИД Турции Хакана Фидана в одном из органов, создание которых предполагает мирный план по Газе президента США Дональда Трампа. Ранее глава турецкой дипломатии неоднократно критиковал правительство Израиля и его методы ведения войны в секторе Газа.

Накануне Белый дом объявил состав «Совета мира» для сектора Газа. Его создание предусматривает план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Председателем органа станет сам глава Соединенных Штатов.