    10:53, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Состав «Совета мира» не согласовали с Израилем — Нетаньяху

    Состав участников органа, который предусматривает мирный план Вашингтона для Газы, не согласован с Израилем, заявил Биньямин Нетаньяху, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Нетаньяху
    Фото: Анадолу

    Правительство Израиля заявило, что создание США органа по административному управлению сектором Газа не было согласовано с властями страны и противоречит политике израильского государства. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в соцсети Х, опубликованного в субботу, 17 января.

    По данным издания The Times of Israel, причиной такого заявления стало участие главы МИД Турции Хакана Фидана в одном из органов, создание которых предполагает мирный план по Газе президента США Дональда Трампа. Ранее глава турецкой дипломатии неоднократно критиковал правительство Израиля и его методы ведения войны в секторе Газа.

    Накануне Белый дом объявил состав «Совета мира» для сектора Газа. Его создание предусматривает план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Председателем органа станет сам глава Соединенных Штатов.

    Динара Жусупбекова
