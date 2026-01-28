Соперничество правоохранительных органов вредит государственным интересам — Президент

— На вас возлагается высокая ответственность. Агентству предстоит усиливать координацию своих действий с Генеральной прокуратурой, КНБ, другими правоохранительными органами, включая МВД. И все они должны отвечать взаимностью в адрес АФМ. Дублирование функций, нездоровая конкуренция, соперничество вредят государственным интересам. Это вдвойне опасно в нынешней ситуации стратегической неопределенности в мире. Нельзя давать повода нашим противникам, недоброжелателям для нанесения ущерба национальным интересам Казахстана. Часто говорю: «Независимость превыше всего». Об этом мы все и сотрудники АФМ должны думать всегда и везде. Каждый из вас, в первую очередь, должен быть ответственным гражданином и профессионалом своего дела. Ваш долг — хранить честь и быть верными присяге. Принцип «Закон и Порядок» — это не громкий лозунг, а руководство к действию. Причем каждый госслужащий, каждый человек должен начинать прежде всего с самого себя. Мы строим Справедливый, Безопасный, Сильный, Чистый и Передовой Казахстан. Страна вступила в решающий этап масштабных преобразований. Проводится Конституционная реформа, над которой в настоящее время активно работает специальная комиссия. На основе тщательного анализа всех предложений будет разработан проект поправок. Наши граждане, ознакомившись с данным проектом, примут окончательное решение на общенациональном референдуме. Таким образом, в нашей стране будет сформирована новая социально-политическая система. Будет продолжена интенсивная работа по поддержанию стабильности, улучшению инвестиционного климата и повышению благосостояния населения, — подытожил Президент.