Согласия на брак не было: в суде по делу Нурай Серикбай завершился допрос свидетелей

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента под председательством судьи Саммидина Темиралиева завершился этап допроса свидетелей стороны обвинения по делу о резонансном убийстве 21-летней Нурай Серикбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания подробные показания дала близкая подруга погибшей — студентка третьего курса Алия Серик и родственник семьи Даурен Жарылкасын.

Она мечтала об учебе в Европе и выбросила его букет: подруга Нурай

Выступая в суде, Алия Серик попросила не показывать ее лицо. Девушка едва справлялась с волнением при описании событий тех дней, ее голос часто срывался от эмоционального напряжения и слез. С Нурай они росли вместе и относились друг к другу как родные сестры. После окончания школы три подруги — Алия, Нурай и Аксезим Шаттык — поступили в вузы Алматы и вместе снимали квартиру.

Алия категорически опровергла версию подсудимого Шерхана Аймахана об обоюдных отношениях и планируемом замужестве. По ее словам, Нурай панически боялась Аймахана, неоднократно меняла номера телефонов и пыталась полностью прекратить любые контакты.

— Я находилась в квартире одна, когда услышала непрерывный стук. Через глазок человека видно не было — он намеренно отходил в сторону, показывая только руку. Когда я открыла дверь, передо мной стоял Шерхан Аймахан. Он начал расспрашивать, где Нурай и Аксезим. Я ответила, что никого нет, и отказалась передавать информацию. Наотрез отказалась выходить с ним на улицу для разговора, так как сильно испугалась, — сообщила в суде Алия Серик.

Подруга погибшей подчеркнула, что подсудимый регулярно дежурил возле их дома и приходил к учебному корпусу университета, из-за чего студентки жили в постоянном страхе и планировали срочно сменить жилье.

Алия также опровергла заявления обвиняемого о том, будто Нурай просила дарить ей цветы, брала у него крупные суммы денег или приучила его к курению.

— 11 ноября, в день рождения Нурай, когда она находилась в Шымкенте, к дверям нашей квартиры в Алматы курьер привез огромный букет белых роз от Аймахана. Когда я спросила у Нурай, что делать, она попросила немедленно выбросить его в мусор. Если бы она действительно просила его прислать цветы, он отправил бы их в Шымкент, но он даже не знал, где она находится. Заявления о деньгах — тоже чистая ложь. Нурай воспитывалась в достойной семье, не испытывала нужды и никогда бы ничего не стала просить у чужого человека, — заявила свидетельница.

Девушка добавила, что Нурай не употребляла даже грубых слов, строила огромные планы на будущее, мечтала поступить в магистратуру в Европе и вернуться к родителям в Шымкент. Замужество планировала не ранее чем через шесть-семь лет.

Алия Серик подробно описала вечер 4 октября 2025 года, когда девушку похитили. Около 21:30 Нурай ненадолго вышла из квартиры в домашней одежде и без макияжа, сказав, что хочет окончательно объясниться с Аймаханом. После полуночи связь с ней пропала, геолокация телефона отключилась. Позже выяснилось, что в это время подсудимый обманом и угрозами вывез девушку в сторону Шымкента.

Она плакала и просила забрать ее из этого дома: дядя Нурай

Даурен Жарылкасын — дядя Нурай Серикбай по материнской линии (нағашы аға) и бывший коллега подсудимого — рассказал, что Аймахан работал у них заведующим складом в 2024 году, где проявил себя как крайне конфликтный и вспыльчивый человек.

Даурен вспомнил, что Аймахан впервые увидел Нурай 3 июля 2025 года на свадьбе. Узнав о попытках ухаживания, свидетель лично предостерег брата погибшей Султана, дав Аймахану исключительно негативную характеристику.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Свидетель детально описал события 5 октября 2025 года, когда Нурай насильно удерживали в доме родственников Аймахана.

— О похищении мне сообщил брат подсудимого Дархан. Я сразу поехал к Султану, и мы отправились по указанному адресу. В комнате находилось около десяти женщин, дверь была заперта. Мы вошли и попросили оставить нас наедине. Султан спросил: «Это твое решение?». Нурай заплакала и ответила: «Нет, мне страшно. Быстрее заберите меня отсюда!». Мы взяли ее за руки и попытались выйти, но находившиеся в доме люди набросились на нас, завязалась потасовка. Девушку не отпустили, нас силой выпроводили на улицу, — рассказал Даурен Жарылкасын.

Свидетель добавил, что брат подсудимого неоднократно просил «замять дело» и забрать заявление из прокуратуры, обещая, что Шерхан больше не приблизится к девушке. Однако преследования возобновились уже в ноябре. Даурен Жарылкасын подтвердил, что Аймахан ранее демонстрировал неадекватное поведение и суицидальные угрозы.

Суд переходит к исследованию материалов дела

Председательствующий судья Саммидин Темиралиев сообщил, что допрос вызванных свидетелей стороны обвинения и потерпевшей стороны завершен.

Адвокаты подсудимого, число которых в процессе сократилось с четырех до трех, ходатайствовали о вызове в суд родственников Аймахана — матери, отца и других близких, чтобы дать показания о пребывании Нурай в их доме в октябре 2025 года.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Председательствующий судья пояснил, что сторона защиты может обеспечить их явку на заседание самостоятельно. Также в суд могут быть вызваны следователь и прокурор, принимавшие процессуальные решения по первому заявлению о похищении девушки.

После допроса свидетелей суд объявил о переходе к исследованию письменных материалов уголовного дела и результатов проведенных экспертиз.

Следующее заседание назначено на 4 августа в 10:00.

После завершения исследования документов стороны начнут подготовку к судебным прениям.

Напомним, 31 июля дали показания главный свидетель убийства и братья погибшей Нурай Серикбай.

Судья Саммидин Темиралиев указал на противоречия в показаниях подсудимого Шерхана Аймахана по уголовному делу. Адвокат Аянхан Омаров заявил несколько ходатайств, касающихся версии подсудимого, проведения экспертиз и исследования доказательств.

Напомним, 11 января в Шымкенте была убита 21-летняя студентка Нурай Серикбай. Подсудимый нанес девушке 35 ножевых ранений.

Во время следствия подозреваемого направляли на судебно-психиатрическую экспертизу. Она признала Шерхана Аймахана вменяемым.

12 июня расследование завершили. Дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента.

Первые предварительные слушания по делу об убийстве Нурай Серикбай не состоялись из-за простуды подсудимого.

23 июля Аймахана доставили под конвоем с перебинтованным горлом. Прокурор Мадияр Абилкасимов озвучил обвинительный акт.

Первыми свидетелями по делу были отец и мать Нурай Серикбай.

Подсудимый Шерхан Аймахан не признал вину в намеренном убийстве, обвинил погибшую и заявил, что действовал в состоянии аффекта.