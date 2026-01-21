Сирия дала курдским формированиям четыре дня на согласие с интеграцией

Правительство Сирии во вторник объявило о четырехдневном режиме прекращения огня с находящимися под властью курдов формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС), сообщает агентство SANA.

Ведомство предложило им в течение этого срока представить план интеграции в структуры центрального государства, в противном случае Дамаск предупредил о возможности ввода правительственных войск в ряд населенных пунктов на северо-востоке страны.

Согласно заявлению сирийских властей, договоренность предполагает разработку механизма интеграции СДС в государственные структуры, включая выдвижение кандидата от курдской стороны на должность заместителя министра обороны. На период действия перемирия правительственные силы заявили, что не будут входить в города Хасаке и Камышлы.

Со своей стороны, СДС сообщили о согласии на прекращение огня и заявили, что не будут предпринимать военных действий, если не подвергнутся нападению.

Сигналы из Вашингтона

Изменения в расстановке сил совпали с сигналами со стороны Соединенных Штатов о снижении долгосрочной поддержки курдских формирований. Спецпредставитель США Том Баррак назвал предложение интеграции «наибольшей возможностью» для курдов, подчеркнув, что первоначальная миссия СДС, связанная с борьбой против ИГ («Исламское Государство», запрещенная в РК организация-прим.ред.), в значительной степени утратила актуальность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает усилия президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, отметив, что тот «очень активно работает» над вопросами безопасности, включая объекты содержания боевиков ИГ. При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон «пытается защитить курдов».

Белый дом, комментируя ситуацию, выразил «серьезную обеспокоенность» развитием событий и призвал стороны продолжать переговоры добросовестно, избегая шагов, способных привести к эскалации, а также уделять приоритетное внимание защите гражданского населения и меньшинств.

Лагерь «Аль-Холь» и ИГ

Дополнительную напряженность добавила ситуация вокруг лагеря «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии, где содержатся десятки тысяч человек, связанных с ИГ, включая женщин и детей. Ранее СДС вывели свои силы охраны из лагеря, после чего сирийские власти заявили о рисках утраты контроля над объектом.

Фото: SANA

По данным сирийского МВД, уход охраны создал условия для побега отдельных задержанных, однако точные масштабы инцидентов остаются предметом разногласий между сторонами. В свою очередь СДС подтвердили отвод подразделений из района лагеря, после чего Дамаск заявил о готовности развернуть там правительственные силы.

Фото: SANA

На фоне отвода подразделений СДС также сообщалось о побегах боевиков ИГ из тюрьмы в районе Шаддади. Сирийские власти заявили, что значительная часть сбежавших была вновь задержана.

Одновременно сирийские военные источники сообщили о продвижении правительственных войск в ряде районов провинции Хасаке и к югу от города Кобани у границы с Турцией. Сейчас СДС сохраняют контроль над городом Хасаке и преимущественно курдским Камышлы.

Переговоры ведутся, риски сохраняются

Переговоры между сторонами остаются напряженными. Ранее сообщалось о сложной встрече между командующим СДС Мазлумом Абди и президентом Сирии аш-Шараа, состоявшейся после подписания предварительного соглашения о принципах урегулирования.

Северо-восток Сирии продолжает рассматриваться как зона повышенной чувствительности с точки зрения региональной и международной безопасности, как из-за судьбы курдских формирований, так и из-за объектов содержания боевиков ИГ и вовлеченности внешних игроков.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство и курдские силы подписали соглашение о прекращении огня, а союзники США в Сирии потеряли контроль над тюрьмой с боевиками. Кроме того, на прошлой неделе сирийский президент подписал указ, закрепляющий статус курдского населения как неотъемлемой части сирийского народа и национальной идентичности страны.

В минувшем году мы сообщали об итогах всех этапов операции «Жусан», которая позволила вывезти из сирийских лагерей 735 человек, включая 506 казахстанских детей.