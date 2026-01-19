Сирийское правительство и курдские силы подписали соглашение о прекращении огня

Соглашение о прекращении огня является частью более широкого соглашения из 14 пунктов, которое предусматривает интеграцию Сирийских демократических сил в сирийскую армию и государственные институты.

Выступая в Дамаске, президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что соглашение позволит сирийским государственным институтам восстановить контроль над тремя восточными и северными провинциями — Хасакой, Дейр-эз-Зором и Раккой.

Как пишет ВВС, в соответствии с соглашением, подписанным аш-Шараа и командующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абди, сирийские власти возьмут на себя управление гражданскими учреждениями, пограничными переходами и нефтегазовыми месторождениями.

Военнослужащие и сотрудники служб безопасности Сирийских демократических сил будут интегрированы в министерства обороны и внутренних дел Сирии, а Дамаск возьмет на себя ответственность за тюрьмы и лагеря для задержанных, в которых содержатся десятки тысяч иностранных боевиков «Исламского Государства» (ИГ, запрещенная на территории РК организация — прим.ред.).

После свержения автократа Башара Асада в декабре 2024 года новый президент аш‑Шараа заявил о намерении интегрировать курдские военизированные формирования и органы власти в сирийские государственные структуры. В марте 2025 года было подписано соответствующее соглашение между Сирийскими демократическими силами и переходным правительством. Однако спустя почти год оно остается невыполненным, и стороны продолжают обвинять друг друга в срыве договоренностей.

На прошлой неделе перед началом отвода войск, президент аш‑Шараа подписал указ о придании курдскому языку статуса государственного, а также объявил курдский Новый год (Новруз) государственным праздником.

Этот указ стал первым официальным признанием прав курдского народа в Сирии со времени обретения страной независимости в 1946 году. В документе говорится, что курды являются «важнейшей и неотъемлемой частью» Сирии.