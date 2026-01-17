Президент Сирии издал указ о правах курдов

Документ направлен на институциональное признание культурных, языковых и гражданских прав сирийских курдов и рассматривается как шаг к укреплению национального единства.

В указе подчеркивается, что культурная и языковая самобытность курдов является составной частью единой, многогранной сирийской нации. Государство, согласно позиции президента, несет прямую ответственность за защиту этнокультурного разнообразия и обеспечение равных прав всех граждан независимо от происхождения.

Документ предусматривает государственные гарантии сохранения курдского культурного наследия, искусства и развития родного языка в рамках суверенитета Сирии. Курдский язык получает статус национального: в регионах с компактным проживанием курдов его разрешается преподавать в государственных и частных учебных заведениях факультативно или в рамках образовательных и культурных программ.

Отдельный блок указа касается правового статуса курдского населения в провинции Хасеке. Все исключительные меры и законы, действовавшие там со времени переписи населения 1962 года, подлежат отмене. Всем гражданам курдского происхождения, проживающим в стране, включая лиц без регистрации, предоставляется сирийское гражданство с полным равенством прав и обязанностей.

Кроме того, праздник Навруз, отмечаемый 21 марта, объявляется официальным выходным на всей территории Сирийской Арабской Республики. Он закрепляется как национальный праздник, символизирующий весну и братство народов.

Указ также вводит обязательство для государственных СМИ и образовательных учреждений придерживаться инклюзивного национального дискурса. Любые формы дискриминации или изоляции по этническому и языковому признаку запрещаются законом, а разжигание национальной розни влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.