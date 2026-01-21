СДС, главный союзник США в Сирии, столкнулся с силами, связанными с сирийским правительством. Несмотря на неоднократные призывы к коалиции под руководством США о помощи, последние не вмешались в бой.

В результате СДС потеряли контроль над тюрьмой аль-Шаддади в провинции Хасака, где содержались заключённые ИГИЛ, теперь «больше не находится под контролем СДС», после неоднократных нападений вооруженных группировок, связанных с правительством Дамаска. Также силы СДС были подвергнуты атакам у тюрьмы Аль-Актан на окраине Ракки.

Сирийская армия обвинила Сирийские демократические силы в освобождении заключённых ИГИЛ из тюрьмы аль-Шаддади.

Боевые действия начались на следующий день после того, как правительство Сирии и СДС подписали соглашение об интеграции, которое предусматривало перечу большей части автономного региона под контроль правительства. Предполагалось, что ответственность за тюрьмы, в которых содержатся заключённые группировки «Исламское государство», будет передана правительству.

