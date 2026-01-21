РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:02, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Союзники США в Сирии потеряли контроль над тюрьмой с боевиками

    Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) заявили, что потеряли контроль над охраняемой тюрьмой, в которой содержались тысячи боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная на территории РК организация — прим.ред.), передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Союзники США в Сирии потеряли контроль над тюрьмой с боевиками
    Фото: x.com/EnglishBasNews

    СДС, главный союзник США в Сирии, столкнулся с силами, связанными с сирийским правительством. Несмотря на неоднократные призывы к коалиции под руководством США о помощи, последние не вмешались в бой.

    В результате СДС потеряли контроль над тюрьмой аль-Шаддади в провинции Хасака, где содержались заключённые ИГИЛ, теперь «больше не находится под контролем СДС», после неоднократных нападений вооруженных группировок, связанных с правительством Дамаска. Также силы СДС были подвергнуты атакам у тюрьмы Аль-Актан на окраине Ракки.

    Сирийская армия обвинила Сирийские демократические силы в освобождении заключённых ИГИЛ из тюрьмы аль-Шаддади.

    Боевые действия начались на следующий день после того, как правительство Сирии и СДС подписали соглашение об интеграции, которое предусматривало перечу большей части автономного региона под контроль правительства. Предполагалось, что ответственность за тюрьмы, в которых содержатся заключённые группировки «Исламское государство», будет передана правительству.

    Ранее сообщалось, что четыре террориста ликвидированы на таджикско-афганской границе.

    Теги:
    Сирия Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают