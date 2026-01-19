Четыре террориста ликвидированы на таджикско-афганской границе

По заявлению пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ, 18 января 2026 около 00.30 часов четверо членов террористической организации пересекли государственную границу на участке 7-го погранпоста, дислоцированного в районе Шамсиддин Шохин и проникли на территорию Таджикистана из села Дарбандак Бадахшанской провинции Афганистана.

В результате принятых экстренных оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение террористов.

- Террористы не подчинились приказам пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. В ходе боевых действий все четверо террористов были нейтрализованы, - сообщает пресс-служба.

С места происшествия изъято три автомата Калашникова, одна винтовка иностранного производства, шесть магазинов, 183 патронов от АК и пистолетов, три мобильных телефона, одна рация и одна лодка.

В ведомстве добавили, что по данного факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ситуация на государственной границе находится под контролем.

Напомним, 24 декабря 2025 года в ходе вооруженного столкновения на таджикско-афганской границе погибли двое военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана.