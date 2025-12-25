Двое таджикских военных погибли в ходе столкновения на границе с Афганистаном

По заявлению пресс-центра ПВ ГКНБ РТ, 23 декабря 2025 года в 23:30 трое членов террористической организации пересекли государственную границу из Афганистана на территорию Республики Таджикистан в охраняемой зоне пограничного поста № 5 пограничного отряда «Сарчашма» в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области.

В результате своевременных оперативно-поисковых мероприятий в 11:15 24 декабря было установлено местонахождение террористов, которые не подчинились приказу таджикских пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. Они намеревались совершить вооруженное нападение на один из пограничных постов.

В результате боевой операции все трое террористов были нейтрализованы. На месте происшествия были изъяты три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета иностранного производства с глушителями, 10 ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатка и другие боеприпасы.

— К сожалению, в ходе вооруженного столкновения и предотвращения этого террористического акта погибли двое военнослужащих Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан: Наврузбеков Зирехбон Нагзибекович и Курбанов Исматулло Гуломович, — сообщает пресс-служба.

В ведомстве добавили, что за последний месяц это уже третий случай вооруженного нападения, террористического акта и пересечения государственной границы Афганистана с Таджикистаном, в результате которого погибли мирные жители и военнослужащие.

Напомним, в конце ноября в результате вооруженного нападения на таджикско-афганской границе погибли иностранцы.