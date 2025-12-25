Двое таджикских военных погибли в ходе столкновения на границе с Афганистаном
24 декабря в ходе вооруженного столкновения на таджико-афганской границе погибли двое военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на агентство «Ховар».
По заявлению пресс-центра ПВ ГКНБ РТ, 23 декабря 2025 года в 23:30 трое членов террористической организации пересекли государственную границу из Афганистана на территорию Республики Таджикистан в охраняемой зоне пограничного поста № 5 пограничного отряда «Сарчашма» в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области.
В результате своевременных оперативно-поисковых мероприятий в 11:15 24 декабря было установлено местонахождение террористов, которые не подчинились приказу таджикских пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. Они намеревались совершить вооруженное нападение на один из пограничных постов.
В результате боевой операции все трое террористов были нейтрализованы. На месте происшествия были изъяты три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета иностранного производства с глушителями, 10 ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатка и другие боеприпасы.
— К сожалению, в ходе вооруженного столкновения и предотвращения этого террористического акта погибли двое военнослужащих Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан: Наврузбеков Зирехбон Нагзибекович и Курбанов Исматулло Гуломович, — сообщает пресс-служба.
В ведомстве добавили, что за последний месяц это уже третий случай вооруженного нападения, террористического акта и пересечения государственной границы Афганистана с Таджикистаном, в результате которого погибли мирные жители и военнослужащие.
Напомним, в конце ноября в результате вооруженного нападения на таджикско-афганской границе погибли иностранцы.