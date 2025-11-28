Вооруженное нападение на таджикско-афганской границе: погибли три иностранца

По данным МИД Таджикистана, вооруженное нападение произошло в ночь на 26 ноября 2025 года с территории Афганистана на базу сотрудников ООО «Шохин СМ», расположенную в зоне ответственности пограничного отряда «Ёл» в Хатлонской области.

Нападение было осуществлено с использованием огнестрельного оружия и беспилотного летательного аппарата, оснащённого гранатами.

— Несмотря на постоянные усилия таджикской стороны по обеспечению безопасности и созданию атмосферы взаимовыгодного сотрудничества в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, действия преступных группировок, находящихся на территории соседнего государства, продолжают дестабилизировать обстановку на границе, — сообщает МИД.

Ранее сообщалось, что Таджикистан намерен укрепить границу с Афганистаном.

Мы также писали о том, что Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня.