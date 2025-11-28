РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:55, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вооруженное нападение на таджикско-афганской границе: погибли три иностранца

    На юге Таджикистана в результате вооруженного нападения с территории Афганистана погибли трое граждан Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вооруженное нападение на таджикско-афганской границе: погибли три иностранца
    Фото: МИД Таджикистана

    По данным МИД Таджикистана, вооруженное нападение произошло в ночь на 26 ноября 2025 года с территории Афганистана на базу сотрудников ООО «Шохин СМ», расположенную в зоне ответственности пограничного отряда «Ёл» в Хатлонской области.

    Нападение было осуществлено с использованием огнестрельного оружия и беспилотного летательного аппарата, оснащённого гранатами.

    — Несмотря на постоянные усилия таджикской стороны по обеспечению безопасности и созданию атмосферы взаимовыгодного сотрудничества в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, действия преступных группировок, находящихся на территории соседнего государства, продолжают дестабилизировать обстановку на границе, — сообщает МИД.

    Ранее сообщалось, что Таджикистан намерен укрепить границу с Афганистаном. 

    Мы также писали о том, что Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

    Теги:
    Таджикистан Афганистан Граница Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают