Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося 18 октября в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. Об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

— В ходе раунда [переговоров] стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами, — отмечается в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в X.

До этого Пакистан и Афганистан договорились о перемирии на 48 часов. Режим прекращения огня действует с 15 октября с 18:00 по времени Исламабада.

Накануне стало известно, что высокопоставленная делегация Пакистана проведет переговоры с представителями Афганистана в Дохе, столице Катара, для решения текущих вопросов между двумя сторонами.