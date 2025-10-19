РУ
    04:06, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

    Представители Афганистана и Пакистана в ходе раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня на границе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Афганистан и Пакистан
    Фото: Shutterstock/FOTODOM/ Esfera

    Представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося 18 октября в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. Об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

    — В ходе раунда [переговоров] стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами, — отмечается в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в X. 

    До этого Пакистан и Афганистан договорились о перемирии на 48 часов. Режим прекращения огня действует с 15 октября с 18:00 по времени Исламабада.

    Накануне стало известно, что высокопоставленная делегация Пакистана проведет переговоры с представителями Афганистана в Дохе, столице Катара, для решения текущих вопросов между двумя сторонами.

    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
