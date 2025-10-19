Пакистан заявил о намерении провести переговоры с Афганистаном в Дохе

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что делегация во главе с министром обороны страны Хаваджей Асифом будет добиваться принятия мер, направленных на прекращение трансграничного терроризма и восстановление стабильности на пакистано-афганской границе.

МИД Пакистана также выразил признательность посредническим усилиям Катара и отметил, что Исламабад надеется на то, что переговоры будут способствовать более широкому миру и безопасности в регионе.

В последнее время напряженность на границе между Пакистаном и Афганистаном возросла из-за случаев перестрелок через границу и действий боевиков.