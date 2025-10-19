РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:49, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пакистан заявил о намерении провести переговоры с Афганистаном в Дохе

    Высокопоставленная делегация Пакистана проведет переговоры с представителями Афганистана в Дохе, столице Катара, для решения текущих вопросов между двумя сторонами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Афганистан и Пакистан
    Фото: Shutterstock/FOTODOM/ Esfera

    В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что делегация во главе с министром обороны страны Хаваджей Асифом будет добиваться принятия мер, направленных на прекращение трансграничного терроризма и восстановление стабильности на пакистано-афганской границе.

    МИД Пакистана также выразил признательность посредническим усилиям Катара и отметил, что Исламабад надеется на то, что переговоры будут способствовать более широкому миру и безопасности в регионе.

    В последнее время напряженность на границе между Пакистаном и Афганистаном возросла из-за случаев перестрелок через границу и действий боевиков. 

    Жанара Мухамедиярова
