Пакистан заявил о намерении провести переговоры с Афганистаном в Дохе
Высокопоставленная делегация Пакистана проведет переговоры с представителями Афганистана в Дохе, столице Катара, для решения текущих вопросов между двумя сторонами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что делегация во главе с министром обороны страны Хаваджей Асифом будет добиваться принятия мер, направленных на прекращение трансграничного терроризма и восстановление стабильности на пакистано-афганской границе.
МИД Пакистана также выразил признательность посредническим усилиям Катара и отметил, что Исламабад надеется на то, что переговоры будут способствовать более широкому миру и безопасности в регионе.
В последнее время напряженность на границе между Пакистаном и Афганистаном возросла из-за случаев перестрелок через границу и действий боевиков.