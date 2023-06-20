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Таджикистан намерен укрепить границу с Афганистаном

Автор:  
Анеля Касымова
20 Июня 2023, 21:05
Таджикистан намерен укрепить границу с Афганистаном

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В столице Беларуси проходит очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы МИД приняли заявление о положении в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках организации идет работа над целевой международной программой по укреплению отдельных участков таджикско-афганской границы. Это работа ведется в течение ряда лет, согласовываются различные позиции. Эту работу мы будем продолжать и дальше. В рамках программы действует рабочая группа, она периодически собирается. В течение года будет еще одно заседание. Таджикская сторона дает запрос, что ей необходимо для укрепления этих участков границ. Остальные страны по мере своих возможностей обсуждают внутри своих государств, и затем все будет оформлено в один документ», - пояснил в кулуарах постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Марат Сыздыков.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник добавил, что ситуация в Афганистане продолжает оставаться серьезным вызовом для безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ, в особенности с учетом общей границы с Таджикистаном. Перечень этих вызовов достаточно широк - терроризм, наркотрафик, оргпреступность.

«В заявлении мы подтвердили готовность оказывать содействие в борьбе с исходящими угрозами региональной безопасности, в том числе с точки зрения поддержания мира и стабильности на южных рубежах организации», - сказал глава МИД Беларуси журналистам.

Ранее сообщалось, что главы МИД приняли заявление по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.


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