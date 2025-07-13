Судьба маленькой Люлю и спасение 506 детей из Сирии — КНБ Казахстана об операции «Жусан»

В День органов национальной безопасности заместитель руководителя пресс-службы КНБ Майгуль Айнабекова рассказала об итогах спецоперации «Жусан» и поделилась личной историей о том, как участвовала в спасении маленькой девочки Люлю из сирийского лагеря.

По ее словам, операция «Жусан» проводилась в несколько этапов с 2019 года по 2021 годы. В это время в Сирии продолжались бои между остатками террористической группировки «ДАИШ» ИГИЛ (запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.) и правительственными войсками при поддержке международной коалиции. Тысячи женщин и детей оставались в переполненных лагерях и зонах боевых действий без защиты и помощи.

— В этих лагерях оставались наши женщины и наши дети. У нас не было права оставить их там. Для меня самым волнительным моментом была история маленькой 6-летней Люлю — девочки с глазами, полными страха и надежды. Я лично сопровождала ее из лагеря, мы впервые услышали, как она шепчет свое имя, — рассказала М. Айнабекова.

Имя Люлю в переводе с арабского значит «жемчужина». Девочка провела несколько лет в лагере, не зная ни русского, ни казахского языка — только арабский. Сейчас у нее новое имя и новая жизнь, она растет дома, учится, разговаривает с родными и делает первые шаги к нормальной жизни.

По информации замруководителя пресс-службы КНБ, операция «Жусан» позволила вернуть в Казахстан 735 граждан, 506 из них — дети, 34 ребенка остались сиротами. 55 человек привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности. Остальные прошли через программы реабилитации и ресоциализации.

Фото: пресс-служба КНБ РК

— Самое главное — это дети. Мы возвращаем им не просто паспорта и документы — мы возвращаем им право жить без страха, учиться и мечтать, — подчеркнула М. Айнабекова.

Во всех этапах операции принимали участие сотрудники КНБ, МИД, медики, психологи, теологи. Опыт Казахстана уже изучают другие страны. 76 женщин, прошедших реабилитацию, отказались от своих радикальных взглядов и теперь выступают на международных форумах — рассказывают, почему важно не поддаваться радикальной идеологии и как важно возвращать детей домой.

По словам Айнабековой, сегодня новых массовых этапов «Жусана» не планируется, но работа по возвращению и защите граждан продолжается.

В мае этого года на 34-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию операция «Жусан» была высоко оценена. Передовой опыт Казахстана в сфере реинтеграции беженцев из зон конфликта привлек внимание сотрудников ООН, ОБСЕ и МИД Австрии.

— Я думаю, что операции Казахстана по репатриации и реинтеграции достигли положительных результатов. Ваша страна является лидером в регионе в данном направлении. Было интересно услышать личную историю Риммы (Жунусовой), которая показывает, насколько востребованы такие действия для других государств в ЦА. Хотела бы поблагодарить казахстанскую сторону за проведение этого мероприятия, и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, — сказала тогда Кейт Фитцпатрик, руководитель секции в Секторе по предупреждению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности.

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