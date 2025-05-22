Опыт Казахстана в рамках операции «Жусан» высоко оценили в ООН
Казахстанская делегация приняла активное участие в работе 34-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В столице Австрии состоялось мероприятие, где представители Казахстана поделились опытом реинтеграции беженцев из зон конфликта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Передовой опыт Казахстана в данной сфере привлек внимание сотрудников ООН, ОБСЕ и МИД Австрии.
Посол по особым поручениям МИД РК Станислав Василенко рассказал, что Казахстан провел гуманитарные операции «Жусан» и «Русафа». В результате пяти этапов «Жусан» (2019–2021 годы) 754 гражданина (37 мужчин, 191 женщина и 526 детей) были репатриированы из Сирии и Ирака. Десятки других вернулись самостоятельно или при косвенной поддержке по коммерческим каналам.
— Успешная модель реинтеграции Казахстана была продемонстрирована на специализированной межрегиональной конференции в Астане 30 апреля 2025 года и будет представлена в ходе Недели ООН по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке в 2026 году, отметил казахстанский дипломат.
На площадке Офиса ООН в Вене также выступила репатриант Римма Жунусова, которая рассказала, что была возвращена в Казахстан в рамках операции «Жусан».
Римма Жунусова отметила, что в то время пережила военные действия, где лидеры «ИГИЛ»(запрещенная в Казахстане организация) просто сбежали, оставив женщин и детей в качестве «пушечного мяса». В таких условиях Римма Жунусова с четырьмя детьми прожила около 7 лет в Ираке. В 2019 году в Правительстве Казахстана приняли решение вернуть своих граждан.
Наша соотечественница отметила свой позитивный опыт возвращения: она работает, дети ходят в обычные школы. Выступая перед зарубежными представителями Р.Жунусова выразила просьбу правительствам других стран забирать по крайней мере женщин и детей из данных регионов. По ее словам, вырастая, дети могут пополнить ряды террористических группировок.
— Я думаю, что операции Казахстана по репатриации и реинтеграции достигли положительных результатов. Ваша страна является лидером в регионе в данном направлении. Было интересно услышать личную историю Риммы (Жунусовой), которая показывает, насколько востребованы такие действия для других государств в ЦА. Хотела бы поблагодарить казахстанскую сторону за проведение этого мероприятия, и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, – рассказала Кейт Фитцпатрик, руководитель секции в Секторе по предупреждению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности.