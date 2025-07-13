Казахстан под прицелом: Сагимбаев о врагах внутри и снаружи

— Ермек Алдабергенович, вопросы безопасности страны всегда вызывают особое внимание общества. В преддверии вашего профессионального праздника — Дня органов национальной безопасности — расскажите, пожалуйста, какие существуют основные вызовы в области национальной безопасности? И какую роль играет КНБ в нивелировании этих угроз?

— Современный мир стал гораздо сложнее и менее предсказуемым. Мы это видим каждый день в нашей оперативно-служебной деятельности. Угрозы, с которыми сталкиваются спецслужбы, становятся все более разноплановыми и часто связаны между собой.

С одной стороны, сохраняются традиционные вызовы — такие, как международный терроризм и религиозный экстремизм, нелегальная миграция, транснациональная преступность и наркобизнес.

Наряду с этим появляются новые угрозы, связанные с широким распространением цифровых технологий, включая внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности. Это активно используется преступными и террористическими группировками.

Мы также не можем игнорировать общую геополитическую обстановку. То, что происходит в одном регионе, моментально оказывает влияние на безопасность других стран. Казахстан, являясь активным участником глобальной политики, не остается в стороне от этих вызовов.

Усиливается политическое давление, оказывается воздействие на массовое сознание, актуализируются межнациональные и другие региональные проблемы, разрушаются процессы культурно-нравственного и демографического развития.

В этих условиях главная роль Комитета национальной безопасности заключается в обеспечении общественно-политической стабильности нашей страны, защите ее территориальной целостности, а также сохранении мира и согласия, что является ключевыми основами устойчивого и безопасного развития любого государства.

Хочу отметить, что деятельность спецслужб эффективна тогда, когда она остается незаметной. Тем не менее, важно говорить об этой работе, чтобы общество знало: даже в мирное время национальная безопасность находится под угрозой, и ее защита требует постоянной, кропотливой и профессиональной деятельности.

— Проблема религиозного экстремизма и терроризма всегда актуальна. Какие на сегодняшний день решаются задачи и какие меры принимаются казахстанской спецслужбой?

Фото: КНБ РК

— Вы совершенно правы, актуальность данной проблемы сохраняется. Международными террористическими и религиозно-экстремистскими организациями не прекращаются попытки вовлечения казахстанцев в радикальную идеологию.

Отдельные граждане попадают под воздействие деструктивной пропаганды, становясь уязвимыми для идеологии терроризма и религиозного экстремизма. Как правило, это происходит под внешним влиянием, прежде всего, через Интернет.

Для Комитета национальной безопасности борьба с терроризмом и недопущение совершения в стране террористических и иных насильственных акций остаются приоритетными задачами.

К примеру, в текущем году решениями судов в Актюбинской, Атырауской областях и городе Шымкенте за пропаганду терроризма, вербовку лиц для организации террористической деятельности и незаконное хранение огнестрельного оружия признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы жители указанных регионов.

Установлено, что фигуранты призывали свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов и убийствам, оправдывая насилие по религиозным мотивам. Свои радикальные взгляды они подкрепляли изучением экстремистских материалов в Интернете. Приговоры по ним вступили в законную силу. Только с начала года за такие преступления задержано 59 и осуждено более 60 лиц.

Кадр из видео. Документальный фильм КНБ «Цена покоя. Запад»

Учитывая угрозы проникновения в нашу страну иностранных радикалов, организована работа по их поиску на каналах въезда/выезда и миграции. С начала 2025 года закрыт въезд в страну около 3,5 тысячи гражданам, подозреваемым в терроризме. Пресечены попытки въезда в Казахстан 246 иностранцев, причастных к террористической деятельности.

Обнаружены 16 лиц, разыскивавшихся у себя на родине за совершение террористических и религиозно-экстремистских преступлений. Выявлено около 800 мигрантов, поддерживающих идеи терроризма и религиозного экстремизма, в отношении которых приняты меры по депортации.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Хочу отметить, что профилактика радикальных идей в обществе требует широкой межведомственной координации. Поэтому нами во взаимодействии с уполномоченными государственными органами реализуется комплекс мер по противодействию идеологии терроризма.

Совместными усилиями выявлены и блокированы более 9 тысяч материалов в Интернете с пропагандой терроризма и экстремизма.

Сегодня с позиции Антитеррористического центра страны выстроена общегосударственная система противодействия терроризму и координации деятельности государственных и местных исполнительных органов, совершенствуется правовое и материально-техническое обеспечение данной работы.

С начала года организованы свыше 400 учебных антитеррористических учений и тренировок. Проведены тренинги о порядке действий при теракте для более 95 тысяч работников критической инфраструктуры.

Также, как Вам известно, в июне в Костанайской области состоялся заключительный этап республиканского оперативно-тактического учения «Найза-Антитеррор-2025».

Кадр из видео с сайта КНБ РК. Учения «Найза-Антитеррор-2025».

В ходе учения осуществлена проверка готовности уполномоченных госорганов к отражению «гибридных» угроз террористического характера.

Кроме того, несмотря на мировые и внутренние вызовы, Комитет сосредоточил усилия на защите национальных интересов, конституционного строя, общественной безопасности.

Одной из приоритетных задач остается противодействие национальному экстремизму, сепаратизму и вовлечению граждан страны в иностранные вооруженные конфликты.

Принимаемыми мерами удается не допустить деструктивных проявлений.

Наряду с этим нами совместно с правоохранительными органами организованы мероприятия по выявлению лиц, разжигающих межнациональную рознь и провокаторов, придерживающихся крайних радикальных взглядов.

— Как Вы сказали, геополитическая обстановка в мире несет риски и для экономики нашей страны. Какие вызовы усматриваются в этой области?

Кадр из видео с сайта КНБ РК. Учения «Найза-Антитеррор-2025».

— Безусловно, потрясения в мировой экономике имеют глобальный характер и оказывают непосредственное влияние и на экономику Казахстана.

В этих условиях деятельность Комитета строится на принципах оказания содействия руководству страны в обеспечении экономической стабильности и полномасштабной реализации намеченных реформ.

Мы ведем упреждающую и комплексную оценку угроз в указанном направлении и поднимаем перед уполномоченными инстанциями проблемные вопросы развития секторов экономики. Вырабатываются предложения и системные меры по предупреждению рисков.

В фокусе постоянного внимания находятся вопросы социально-экономического развития, бюджетно-финансовой политики, а также нивелирования теневой составляющей в экономике.

На системной основе выявляются непрозрачные схемы в сырьевой и перерабатывающей отраслях, вскрываются и нейтрализуются попытки зарубежного воздействия на процессы принятия решений.

Оказывается содействие национальным компаниям и системообразующим предприятиям в продвижении экономических интересов страны в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов, а также международного торгового сотрудничества.

К примеру, по материалам КНБ недавно была пресечена противоправная деятельность компании «Элеас» и ряда должностных лиц Министерства здравоохранения. В частности, ими был налажен контрабандный ввоз из одной зарубежной страны готовых лекарственных средств неизвестного происхождения под видом сырья. Далее, осуществлялось их мнимое производство и реализация на территории РК. Решением суда определен ущерб в размере 26 млрд тенге.

Нейтрализована противоправная деятельность экс-руководителя АО «НК «Казавтожол», организовавшего хищение бюджетных средств в размере более 300 млн тенге в ходе реализации проекта по реконструкции автотрассы республиканского значения.

По всем этим эпизодам виновные лица установлены и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Таких примеров достаточно, темп нашей работы не снижается.

В целом, за шесть месяцев этого года совокупный эффект от реализации КНБ мер по обеспечению экономической безопасности уже превысил 3,8 трлн тенге, возмещено в бюджет 254 млрд тенге.

— Какая работа ведется по пресечению деятельности транснациональной преступности, в том числе по противодействию наркобизнесу и незаконному обороту оружия?

Фото: пресс-служба КНБ РК

— Как отметил Президент Республики Казахстан на расширенной коллегии правоохранительных органов, главным постулатом в работе силового блока остается принцип «Закон и Порядок».

В этой связи наша главная цель — максимально оградить общество от негативного влияния транснациональной преступности и наркобизнеса.

Если говорить о конкретных результатах, то могу сказать, что с начала текущего года совместно с МВД пресечена деятельность 15 криминальных групп, задержаны 218 их участников, арестованы 73 лица.

Так, в июне этого года в городе Уральск пресечена деятельность группировки, подозреваемой в вымогательстве денежных средств у предпринимателей. Задержаны 8 граждан, двое из которых с санкции суда взяты под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Наряду с этим, во взаимодействии с органами полиции и прокуратуры изъяты 351 единица огнестрельного оружия, 57 гранат и более 5,5 тысяч боеприпасов, в том числе похищенных в ходе «январских событий».

Тем самым нивелированы риски попадания указанного арсенала в деструктивную среду и его использования против интересов общества и государства.

Отмечается активная наркоэкспансия, непосредственно угрожающая национальной безопасности и нацеленная на подрыв здоровья нации, осуществляемая транснациональными структурами.

На процесс борьбы с наркобизнесом оказывают влияние три основных элемента: международный наркотрафик, распространение и производство психотропных веществ, а также собственная сырьевая база незаконного изготовления каннабиатов.

В этом направлении принятыми мерами ликвидированы 13 нарколабораторий, пресечены 29 международных и региональных наркоканалов.

Могу привести в качестве примера реализованную в мае текущего года антинаркотическую операцию совместно со Службой государственной безопасности Узбекистана. Как итог, пресечено поступление особо крупной партии опия и гашиша, следовавшего из азиатской страны через территорию Узбекистана в Казахстан. Задержаны 4 участника транснациональной наркоструктуры, изъято 82 кг опия и 130 кг гашиша.

Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составлять около 2 млн долларов США.

В целом же, за полугодие изъято более 3,4 тонны наркотических средств и около 7,5 тонны прекурсоров.

Как видите, работы много, но также много и нерешенных проблем. Будем их решать и совершенствовать свою деятельность.

— В качестве относительно нового вызова Вы упомянули угрозы в сфере кибербезопасности. Какие меры реализует Комитет по данному направлению?

Фото: пресс-служба КНБ РК

— Повсеместное распространение современных технологий стало неотъемлемым элементом нашей жизни и, несомненно, несет в себе значительные преимущества.

Однако есть и обратная сторона, когда технологические решения используются киберпреступниками, нанося ощутимый ущерб цифровой инфраструктуре.

В соответствии с установками Главы государства, КНБ совместно с МВД, МЦРИАП и Генеральной прокуратурой ведет работу по совершенствованию механизмов в сфере противодействия киберпреступности.

По инициативе КНБ разработаны предложения по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности» с учетом международного опыта в данном направлении.

Эта работа дает свои результаты. Так, во взаимодействии с органами прокуратуры и полиции пресечены факты неправомерного использования абонентских номеров в ряде городов страны.

В рамках борьбы с мошенничеством нами с начала текущего года в 12 городах совместно с МВД проведен ряд мероприятий.

В частности, задержаны группы лиц из числа наших и иностранных граждан, у которых изъято более 76 «Sim-box» устройств, использовавшихся в мошеннических схемах.

Кроме того, КНБ расследуются уголовные правонарушения в сферах информатизации и связи, в том числе незаконной модификации конфиденциальной информации, хранящейся в различных базах данных.

В целом, по этим и другим фактам возбуждено более 40 уголовных дел.

В сфере информационной безопасности только за полугодие отражены 965,4 млн кибератак и свыше 3,5 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны, а также выявлены порядка 1 тысячи фишинговых интернет-ресурсов.

Совместно с органами внутренних дел проведены разыскные мероприятия по 68 фактам рассылки сообщений лжетерроризма, приняты процессуальные меры.

Установлены 66 пользователей мессенджера Telegram, причастных к распространению наркотических и психотропных веществ. Установлены 325 банковских карт, используемых наркоторговцами для получения оплаты.

Идентифицировано 49 пользователей, причастных к пропаганде суицида и доведению до самоубийства посредством интернет-ресурсов.

Отдельное внимание уделяется профилактическим и упреждающим мерам. Для выработки эффективных механизмов реагирования на киберугрозы ежегодно проводятся учения, включающие в себя тестирование на взлом, розыск условных злоумышленников, их задержание и проведение следственных действий по сбору цифровых доказательств.

Хочу подчеркнуть, что в Комитете есть четкое понимание значимости угроз в сфере кибербезопасности и в соответствии с этим принимаются своевременные решения и меры.

— Как правило, достижения контрразведки и разведки не видны для «сторонних глаз». Не могли бы приоткрыть завесу тайны, рассказать об их деятельности?

Фото: КНБ РК

— Вы правы, с учетом специфики деятельности внешней разведки и контрразведки, их результаты не всегда становятся известны общественности.

При этом проводимая по данным направлениям работа имеет важную значимость для обеспечения национальной безопасности.

Внешняя разведка Казахстана сосредоточена на получении и анализе упреждающей информации, способной влиять на национальные интересы в политической, экономической, военной и технологической сферах.

Если говорить о работе контрразведчиков, то могу с уверенностью заявить, что разведывательные акции, направленные на подрыв политической стабильности, экономического состояния и оборонного потенциала страны, своевременно пресекаются.

Проводится ежедневная работа по выявлению и блокированию попыток отдельных иностранных субъектов втянуть наших соотечественников в противоправную деятельность.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Другой ключевой задачей контрразведывательной деятельности является борьба с нелегальной миграцией. На этом направлении мы активно взаимодействуем со спецслужбами соседних государств.

Разведчики и контрразведчики не стремятся к признанию. Их миссия заключается в обеспечении мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Граждане Казахстана спокойно живут и работают — значит, что поставленные цели и задачи выполняются.

— Соответствует ли нынешним реалиям уровень защищённости границы, какие проблемы стоят перед пограничниками?

Фото: пресс-служба КНБ РК

— Одним из приоритетов обеспечения национальной безопасности остается защита и охрана Государственной границы Республики Казахстан. В условиях актуальности угроз терроризма, незаконной миграции и наркооборота деятельность пограничного ведомства постоянно совершенствуется.

Пограничная служба сегодня более мобильна и эффективно отвечает на вызовы времени, надежно охраняя рубежи Казахстана.

С начала этого года пограничниками задержано свыше 14,6 тысячи правонарушителей режима границы, пресечено 475 попыток провоза оружия и боеприпасов и не допущено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 14 млрд тенге.

Одновременно внедряются передовые технологии. Запущены автоматизированные системы пограничного контроля в авиационных пунктах пропуска «Астана», «Алматы» и автомобильном пункте пропуска «Кордай», усилен контроль с использованием искусственного интеллекта и автоматизированных баз данных, эта работа будет продолжаться и дальше по всему периметру Государственной границы.

При поддержке Правительства ведется работа по созданию современной инфраструктуры 10 автомобильных пунктов пропуска, по окончанию которой будет обеспечено эффективное, гибкое и безопасное функционирование этих пунктов, основанное на современных технических средствах контроля и анализа обстановки.

Проводится интеграция всех пунктов пропуска в единую цифровую систему. Это позволит оперативно выявлять нарушения и ускорить пропуск граждан.

Основная цель — безопасность без излишних бюрократических барьеров. Это особенно важно для развития трансграничной торговли и туризма.

Между тем, не могу не сказать, что имеются отдельные проблемы в инфраструктурном и инженерном оборудовании границы.

В целом, вопрос обустройства границы довольно трудоемкий и затратный. Данная работа осуществляется поэтапно.

— В Комитете недавно была создана новая Служба по противодействию коррупции. Не могли бы вы вкратце рассказать о ключевых направлениях ее деятельности?

Фото: Антикор

— Как известно, Указом Президента Республики Казахстан произошла реорганизация прежнего агентства и создана новая служба в структуре КНБ.

Хочу отметить, что это решение имеет стратегическое значение. Присоединение антикоррупционного направления к КНБ позволит усилить борьбу с коррупцией на принципиально новом уровне.

Объединение аналитических, оперативных и технических возможностей Комитета с антикоррупционным инструментарием дает нам больше ресурсов для выявления и пресечения масштабных, системных злоупотреблений. Это позволит действовать не только точечно, а также комплексно. Видеть и устранять не только последствия, но и причины.

В настоящее время нами выработан пошаговый алгоритм действий, вытекающих из Указа, в том числе подготовка соответствующей нормативной базы.

Осуществляется взаимодействие с Правительством и Агентством по делам государственной службы по передаче функций и полномочий реорганизованного ведомства.

Процесс трудоемкий и многоэтапный. Вместе с тем, независимо от проводимых работ, Служба функционирует и ее деятельность не прекращалась ни на минуту.

Как отметил Президент Республики Казахстан, системная борьба с коррупцией — абсолютно нужная работа. Укрепление закона и порядка должно стать основой для борьбы с этим злом, нарушениями прав и свобод граждан. Без решения этих задач невозможно построить справедливое государство.

Одним словом, задача ясна, будем работать.

— Как проводится подбор кадров? На что делается акцент? Какие профессии востребованы при поступлении на службу? Важна ли спортивная составляющая для сотрудников?

Фото: КНБ РК

— Кадровая работа является основой любой организации. Однако для Комитета это не просто важное направление, а стратегический приоритет. От того, кто приходит на службу и как мы готовим сотрудников, зависит безопасность государства.

Сегодня в нашей системе функционируют два профильных высших учебных заведения: Академия и Пограничная академия КНБ. Недавно там состоялись очередные выпуски молодых офицеров.

В процесс обучения будущих сотрудников мы внедряем новые технологии, прикладные методики и реальный практический опыт.

Отбор в КНБ осуществляется по строго установленному порядку. На службу принимаются граждане Казахстана, которые соответствуют ряду критериев, начиная от образования и физической подготовки, заканчивая моральной устойчивостью и аналитическим мышлением.

Современные вызовы диктуют свои условия. В век цифровых технологий все большее значение приобретает кибер- и информационная безопасность. Поэтому КНБ активно привлекает специалистов в области ИТ, телекоммуникаций и цифровой аналитики.

С полным перечнем требований и условиями поступления на службу можно ознакомиться на официальном сайте КНБ.

Фото: КНБ РК

— Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в профессиональный праздник?

— В День органов национальной безопасности хочу поздравить всех своих коллег и ветеранов с профессиональным праздником.

Благодаря вашему труду сохраняется стабильность и мир в обществе, предотвращаются угрозы и создаются условия для устойчивого развития государства.

Искренне желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе.