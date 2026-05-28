Сильвия Болтук: Визит Путина показал, что Казахстан становится одним из архитекторов евразийской устойчивости

Государственный визит Президента России Владимира Путина в Казахстан стал не просто очередным этапом двустороннего диалога, а моментом институционального закрепления новой модели казахстанско-российского партнерства, передает агентство Kazinform.

В условиях, когда мировая экономика переживает перестройку логистических маршрутов, энергетических рынков, финансовых расчетов и технологических цепочек, Астана и Москва подтвердили готовность строить долгосрочную повестку не на декларациях, а на конкретных проектах.

Итоги визита показали, что Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева последовательно превращает свое географическое положение в стратегическое преимущество. Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства, соглашения по строительству АЭС «Балхаш», запуск беспилотного грузового маршрута «Астана — Москва», проект «Казахстан — Сириус», промышленная кооперация на 52,7 млрд долларов и сотрудничество в сфере биоразнообразия формируют более широкую картину. Речь идет о партнерстве, где безопасность Евразии напрямую связана с экономикой, транспортом, технологиями, образованием и устойчивым развитием.

При этом Казахстан сохраняет собственную политическую логику: прагматичную, многовекторную и ориентированную на практический результат. Для Астаны российское направление остается важной частью долгосрочной стратегии, но не как ограничение, а как один из ресурсов индустриализации, транзитного роста и технологической модернизации.О том, как итоги государственного визита выглядят с точки зрения европейской аналитики и почему Казахстан становится одним из ключевых центров евразийской устойчивости, мы поговорили с Сильвией Болтук, соучредителем и управляющим директором итальянской аналитической платформы Special Eurasia.

— Сильвия, переговоры лидеров Казахстана и России прошли в период серьезной трансформации мировой экономики. Какую роль экономическое сотрудничество двух стран играет сегодня для устойчивости Евразии?

— На мой взгляд, нынешний визит показал, что Казахстан и Россия переходят от привычной модели добрососедства к более институционально закрепленному формату долгосрочного партнерства. Это уже не только торговля, энергетика или транспорт. Речь идет о создании устойчивого каркаса, который способен выдерживать давление глобальной нестабильности.

Важно, что Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил визит как событие особого значения для стратегического партнерства и союзнических отношений. В этом виден зрелый подход казахстанского руководства: отношения с Россией рассматриваются не ситуативно, а как часть более широкой архитектуры безопасности, экономики и развития Евразии.

Цифры подтверждают этот вывод. Товарооборот прогнозируется на уровне 30 млрд долларов. Российские инвестиции в Казахстан превысили 29 млрд долларов, казахстанские вложения в российскую экономику достигли 9 млрд долларов. В Казахстане работают 3,5 тысячи совместных предприятий и свыше 17 тысяч компаний с российским капиталом.

Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства имеет не только символическое, но и практическое значение. Оно фиксирует политическую рамку, внутри которой бизнес, промышленность, энергетика и транспорт получают более предсказуемую среду. Для Евразии сегодня предсказуемость становится одним из главных ресурсов, а Казахстан в этой конструкции выступает важным центром баланса.

— Казахстан активно развивает транспортную инфраструктуру и международные транзитные коридоры. Как сотрудничество с Россией влияет на реализацию этих проектов?

— Казахстан находится в уникальном положении. Он одновременно развивает собственную многовекторную транспортную стратегию и остается частью крупных евразийских маршрутов, где российское направление имеет объективное значение. Это не противоречие, а особенность географии и экономики региона.

Во время визита прозвучала важная цифра: по итогам прошлого года объем грузоперевозок между Казахстаном и Россией достиг 92 млн тонн, рост составил почти 3,5%. Это показывает, что транспортная взаимосвязанность уже работает и влияет на экономику двух стран, создавая основу для дальнейшего роста торговли и промышленной кооперации.

Особенно показателен запуск беспилотного грузового автомаршрута «Астана — Москва». Впервые в мировой практике грузовые автомобили в таком формате преодолели около трех тысяч километров. Время в пути было сокращено более чем в два раза, маршрут пройден за двое суток.

Казахстан не ограничивается строительством дорог и коридоров. Страна делает ставку на цифровую инфраструктуру, электронные процедуры, совместимость транспортных систем и снижение административных барьеров. Для Казахстана это усиливает роль связующего центра между севером, югом, западом и востоком Евразии и делает транзитную политику более технологичной. В долгосрочной перспективе именно такая цифровая логистика может стать одним из конкурентных преимуществ страны.

— Многие эксперты говорят о переходе Казахстана к более сложной экономической модели, основанной на индустриализации и технологиях. Насколько важным остается российское направление для этих целей?

— Российское направление остается важным прежде всего потому, что оно связано с реальными производственными проектами. Казахстан сегодня стремится уйти от простой сырьевой модели, и в этом смысле промышленная кооперация с Россией может играть заметную роль.

Портфель промышленной кооперации включает 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов. Они обеспечивают более 60 тысяч рабочих мест. Это проекты в металлургии, нефтехимии, машиностроении, производстве строительных материалов, химической промышленности и глубокой переработке сырья. Уже реализованы крупные проекты в Павлодарской, Атырауской, Карагандинской и Костанайской областях. На стадии реализации находятся еще 24 проекта на сумму 10 млрд долларов, которые позволят создать 11 тысяч новых рабочих мест.

Здесь важно видеть стратегическую линию Казахстана. Президент Токаев последовательно продвигает экономическую модернизацию, где инвестиции должны давать не только объем, но и качество: новые отрасли, компетенции и технологические связи. Поэтому соглашения по АЭС «Балхаш» имеют особое значение. Этот проект может стать не просто энергетическим объектом, а платформой для научно-образовательного, инженерного и технологического сотрудничества, что особенно важно для подготовки кадров, развития смежных отраслей и укрепления технологической базы Казахстана. Важно и то, что такая кооперация распределена по регионам, а значит дает эффект не только для крупных компаний, но и для местных экономик.

— Какие направления могут стать основой нового этапа экономического партнерства Астаны и Москвы?

— Я бы выделила четыре направления. Первое, это энергетика. Подписанные соглашения по строительству АЭС «Балхаш», включая соглашение о государственном экспортном кредите, задают долгосрочный горизонт взаимодействия. Атомная энергетика создает вокруг себя широкую экосистему: подготовку кадров, инженерные школы, стандарты безопасности, регулирование и смежные отрасли.

Второе направление, это промышленная кооперация. Казахстану важно не просто привлекать капитал, а создавать полноценные производственные цепочки внутри страны. Совместные проекты в нефтехимии, металлургии, машиностроении, шинном производстве и выпуске компонентов для грузовых автомобилей показывают, что эта логика уже работает.

Третье направление, транспорт и цифровая логистика. Запуск беспилотного маршрута «Астана — Москва» стал сильным сигналом: Казахстан и Россия могут сотрудничать не только в традиционных секторах, но и в технологиях будущего. Это важно для скорости, безопасности и конкурентоспособности транзита.

Четвертое направление, человеческий капитал. Проект «Казахстан — Сириус» переносит сотрудничество в сферу талантов, науки, технологий и образования. В этом плане политика Казахстана выглядит дальновидной: Астана соединяет промышленность, энергетику, логистику и образование в единую модель развития, рассчитанную на долгий цикл. Такой подход делает партнерство более современным и менее зависимым от сырьевой конъюнктуры. Для Казахстана это особенно важно, потому что новая модель роста требует не только инфраструктуры, но и людей, способных управлять сложными технологиями.

— В условиях глобальной нестабильности особенно важна предсказуемость межгосударственных отношений. Насколько Казахстану удается сохранять репутацию надежного и прагматичного партнера?

— Казахстан достаточно успешно выстроил образ надежного партнера нового типа. Это не означает пассивность или отказ от собственных интересов. Наоборот, казахстанская модель надежности основана на предсказуемости, суверенности и прагматизме.

Президент Токаев в этом смысле проводит очень взвешенную линию. Казахстан сохраняет тесные отношения с Россией, развивает сотрудничество в рамках Евразии, но одновременно продолжает многовекторную внешнюю политику. Для международных партнеров это важный сигнал: Казахстан не действует импульсивно, не меняет курс под давлением момента и старается превращать географическое положение в ресурс стабильности.

Во время визита эта логика проявилась особенно четко. С одной стороны, стороны подтвердили стратегическое партнерство и союзничество. С другой стороны, Казахстан демонстрирует собственную повестку развития: индустриализация, цифровизация, транспортные коридоры, подготовка кадров, экологические проекты.

Даже реинтродукция амурских тигров в резервате «Иле-Балхаш» вписывается в более широкую политику Казахстана по сохранению биоразнообразия. Надежность Казахстана состоит в том, что страна умеет соединять интересы безопасности, экономики и развития. Именно такая предсказуемая прагматичность сегодня особенно ценна для всей Евразии, где устойчивые партнерства становятся дефицитным ресурсом. В этом и заключается сила казахстанской политики: она не противопоставляет направления, а связывает их в практическую повестку сегодня.

Напомним, Президент Российской Федерации прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. По итогам переговоров Главы государств подписали ряд соглашений.