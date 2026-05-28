Какие условия для реинтродукции амурских тигров создали в Казахстане, рассказали в Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о проводимой работе по реинтродукции амурских тигров с 2016 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Для восстановления популяции тигров в 2018 году в Казахстане создали особо охраняемую природную территорию – резерват «Иле-Балхаш».

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

С тех пор на территории резервата восстановлены места питания и обеспечена кормовая база и научное сопровождение.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

— По кормовой базе мы в тот регион и, непосредственно на территорию резервата, выпустили 119 куланов, ну и местные популяции многих диких животных, как кабаны, косули. Они стали активно размножаться, так как из-за статуса резервата, туда невозможно войти или ограничен вход. Сегодня кормовая база позволяет тиграм комфортно себя чувствовать, — сообщил он в кулуарах Дворца независимости.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Напомним, программа по реинтродукции амурских тигров проходит в рамках договоренностей с Российской Федерацией, достигнутых в ноябре 2025 года.