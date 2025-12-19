РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:56, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Завоз четырех тигров и восьми куланов в Казахстан планируется в 2026 году

    В следующем году в Казахстан планируется завезти несколько куланов и тигров. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Ерлан Нысанбаев
    Фото: Правительство РК

    По его словам, в стране усиливается работа по сохранению биоразнообразия. В текущем году планируется утвердить соответствующую концепцию. В целом в Казахстане отмечается рост численности редких видов животных, таких как архар, джейран, кулан и тугайный олень.

    Министр также отметил, что в стране реализуются масштабные проекты по реинтродукции туранского тигра и лошади Пржевальского.

    — В сотрудничестве с Пражским зоопарком в 2024–2025 годах в Казахстан было доставлено 14 лошадей Пржевальского. В июне 2026 года планируется завезти еще 7–8 животных. В рамках договорнностей с Российской Федерацией реализуется программа по реинтродукции тигра. В 2026 году планируется завезти 3–4 тигра, — сообщил Ерлан Нысанбаев.

    В рамках плана Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров — двух самцов и двух самок. Животных доставят в государственный природный резерват «Иле-Балхаш».

