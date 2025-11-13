РУ
    00:25, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров

    В ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию подписан совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    краснокнижные тигры родились в Алматы
    Фото: nature.kremlin.ru

    Документ закрепляет договоренности по восстановлению тигра в Центральной Азии - проекта, не имеющего аналогов в регионе.

    министры экологии и природных ресурсов РК и РФ - Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

    Соглашение подписали министры экологии и природных ресурсов двух стран - Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

    В рамках плана Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров - двух самцов и двух самок. Животных доставят в государственный природный резерват «Иле-Балхаш».

    Идея возвращения тигра в Казахстан имеет научное и историческое обоснование. В 2009 году международная группа биологов (Driscoll et al., 2009) провела генетические исследования, подтвердившие близость ДНК вымершего туранского и современного амурского тигров. Это открытие позволило начать подготовку к восстановлению утраченной популяции.

    Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку и транспортировку, казахстанская - встречу, размещение и мониторинг. Проект реализуется при поддержке WWF и ПРООН.

    В 2018 году в Казахстане создан резерват «Иле-Балхаш», где уже обитают первые амурские тигры, прибывшие из Нидерландов. Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения.

    Кроме того, в России подготовят казахстанских специалистов по конфликтам между людьми и тиграми.

    Напомним, Телерадиокомплекс Президента РК снял документальный фильм «Жолбарыс», в котором рассказывается о ходе реализации проекта по возвращению в природу туранского тигра.

    Как сообщалось ранее, 14 документов подписали Казахстан и Россия 12 ноября по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

    Теги:
    Национальные природные парки Правительство РК Природа Минэкологии и природных ресурсов Животные Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
