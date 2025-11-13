Документ закрепляет договоренности по восстановлению тигра в Центральной Азии - проекта, не имеющего аналогов в регионе.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Соглашение подписали министры экологии и природных ресурсов двух стран - Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

В рамках плана Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров - двух самцов и двух самок. Животных доставят в государственный природный резерват «Иле-Балхаш».

Идея возвращения тигра в Казахстан имеет научное и историческое обоснование. В 2009 году международная группа биологов (Driscoll et al., 2009) провела генетические исследования, подтвердившие близость ДНК вымершего туранского и современного амурского тигров. Это открытие позволило начать подготовку к восстановлению утраченной популяции.

Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку и транспортировку, казахстанская - встречу, размещение и мониторинг. Проект реализуется при поддержке WWF и ПРООН.

В 2018 году в Казахстане создан резерват «Иле-Балхаш», где уже обитают первые амурские тигры, прибывшие из Нидерландов. Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения.

Кроме того, в России подготовят казахстанских специалистов по конфликтам между людьми и тиграми.

