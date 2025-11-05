Амурских тигров завезут в Казахстан в первой половине 2026 года

— Одна из важных природоохранных инициатив, реализуемых министерством совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) и ПРООН — программа возвращения тигра. В 2017 году был подписан Меморандум между министерством и WWF, который стал основой для официального начала работы в этом направлении. В 2018 году был создан государственнный природный резерват «Иле-Балхаш», площадь которого составляет 415,2 тысячи гектаров. С началом программы на территории резервата построены кордоны, создана инфраструктура для восстановления тугайных лесов и защите территории, а также для ведения мониторинга. Также с целью укрепления кормовой базы построены специальные вольеры для бухарских оленей и куланов. В 2018–2023 годах было завезено более 200 бухарских оленей. При их выпуске на оленей сразу были навешены спутниковые устройства, это дало возможность контролировать зону их распространения. Кроме того, с 2022 года на территорию резервата были переведены 119 куланов, они успешно адаптировались к природной среде, — сказал Д. Тургамбаев.

Спикер также сообщил, что в резервате создан наблюдательный центр, оснащенный солнечными батареями и обеспеченный спутниковым интернетом. На площади 3,5 гектара для тигров и 1 гектар для кабанов построены вольеры, также построен ветеринарный пункт, оснащенный необходимым оборудованием. Осенью 2024 года из зоосада Hoenderdaell в Нидерландах были доставлены два тигра — самец и самка. В настоящее время тигры содержатся в вольере под постоянным наблюдением специалистов. Как ожидается, после получения приплода и когда молодняк научится добывать корм, молодых тигров выпустят в природную среду. Родительская пара в научных и просветительских целях останется в вольере при визит-центре.

По словам Д. Тургамбаева, в 2025 году, с целью реализации Меморандума о сотрудничестве между Казахстаном и РФ по реинтродукции амурского тигра, было проведено два заседания двусторонней рабочей группы. В ходе встреч стороны договорились о подготовке казахстанских специалистов по конфликтам между людьми и хищниками. Согласно плану, доставка 3-4 тигров из России планируется на первое полугодие 2026 года.

Напомним, Телерадиокомплекс Президента РК снял документальный фильм «Жолбарыс», в котором рассказывается о ходе реализации проекта по возвращению в природу туранского тигра.