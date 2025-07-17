«ЖолБарыс» – документальный фильм ТРК Президента о вернувшемся в Казахстан туранском тигре

По словам директора Центрально-Азиатской программы WWF Екатерины Накашидзе, для возвращения в природу туранского тигра были проведены масштабные научные исследования.

— В результате исследований, основанных на изучении флоры и фауны, экосистемы, социальных и спутниковых данных, Иле-Балхашский регион был выбран в качестве наиболее подходящего для реинтродукции тигра. Природные условия в этом регионе подходящие для жизнедеятельности тигра, — сказала Е. Накашидзе.

Кадр из видео

В 2017 году был подписан специальный меморандум между Республикой Казахстан и Всемирным фондом дикой природы (WWF). Срок полной реализации проекта — около 30-50 лет.

Президент Касым-Жомарт Токаев взял этот проект на свой личный контроль, оценив возвращение туранского тигра, как важную инициативу на пути восстановления национального природного наследия.

— Мы начали восстановление популяции туранского тигра в Балхашском регионе. Это сложная задача, требующая решения ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью человека, — сказал Глава государства.

С самого начала реализации проекта он обратил на себя внимание мирового сообщества. В частности, знаменитый голливудский актер и экоактивист Леонардо Ди Каприо в 2017 году на своей странице в социальной сети отметил Казахстан как первое государство в Центральной Азии, которое проводит реинтродукцию дикого тигра.

— Казахстан будет первой страной, которая вернет в Центральную Азию диких тигров, исчезнувших 50 лет назад, — написал киноактер.

Создание резервата и кормовой базы

Недостаточно просто привезти тигра и выпустить в природу. Для этого, прежде всего, нужно восстановить полноценную экосистему, в которой будет жить тигр. С этой целью в 2018 году был создан Иле-Балхашский природный резерват. Общая площадь его территории превышает 1,2 миллиона гектаров.

На эту территорию были вновь завезены копытные: бухарские олени, куланы и сайгаки. За семь лет численность кабанов увеличилась в четыре раза, также растет популяция куланов и сайгаков. Все животные отслеживаются с помощью GPS-трекеров, а также обеспечиваются дополнительными источниками воды и пищи.

В зимнее время на 30 специальных площадках животным предоставляется 100 тонн кукурузы, 20 тонн ячменя и более 300 тюков сена. Летом организуется водопой с помощью глубоких колодцев и насосов.

Кадр из видео

Осенью 2024 года в Казахстан прибыли первые два туркестанских тигра. Они были доставлены из центра реабилитации диких животных в Нидерландах, где содержались в условиях, максимально исключающих контакт с человеком. Для тигров в Иле-Балхашском резервате был построен комплекс вольеров, занимающий территорию в 10 гектаров. В нем имеются шесть отдельных загонов, видеонаблюдение, бассейн и ветеринарный отдел.

Ученые считают, что амурский тигр генетически наиболее близок к исчезнувшему туранскому тигру, с разницей менее 1%. Поэтому он, на основе экологических характеристик, считается туранским тигром. Сейчас туранский тигр вернулся в места, где в древности обитали его предки — в Центральную Азию.

Фильм можно увидеть сегодня 17 июля в 19:30 часов в эфире телеканала Jibek Joly.