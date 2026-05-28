Казахстан привлек $29,3 млрд российских инвестиций за 20 лет — Жумангарин

Объем инвестиций России в экономику Казахстана за последние 20 лет составил 29,3 млрд долларов, тогда как казахстанские вложения в российскую экономику достигли около 9 млрд долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах переговоров президентов Казахстана и России во Дворце Независимости.

По словам Жумангарина, инвестиции остаются основой экономического взаимодействия двух стран наряду с проектами в транспортно-логистической сфере.

— Есть проекты в области удобрений, проект «Еврохим-Каратау», реализуется в Жамбылской области. Много подобных проектов у нас идет. Поэтому инвестиции — 29,3 миллиарда за 20 лет со стороны Российской Федерации, около 9 миллиардов со стороны Казахстана — это основа нашего экономического взаимодействия, — сказал он.

Министр отметил, что стороны также развивают сотрудничество в транспортной сфере и взаимно предоставляют тарифные послабления.

— В частности, в ближайшие годы казахстанские авиакомпании планируют приобрести до 130 узко- и широкофюзеляжных самолетов, в том числе порядка 40 грузовых. В данном случае мы получили не тарифные послабления, а обнуление ввозных таможенных пошлин. В свою очередь мы предоставляем соответствующие послабления, касающиеся переработки рыбы, ввоза морских судов, газовозов и других направлений, — отметил он.

Кроме того, Казахстан и Россия обсуждают развитие судоходства и транспортных коридоров.

По словам министра, мастер-план по реке Иртыш должен помочь наладить водный баланс и в перспективе сделать реку судоходной, а также упростить логистику через Волго-Донской канал.

— Сегодня также поднимался вопрос о том, чтобы судоходство по Волго-Донскому каналу стало более удобным для Казахстана. В целом мы рассматриваем соглашение о судоходстве. Транспортно-логистическая сфера очень важна, соглашение о таможенном транзите в отношении третьих стран уже находится на ратификации, — отметил Жумангарин.

Серик Жумангарин также назвал атомную энергетику одним из ключевых направлений будущего сотрудничества. Помимо этого, стороны продолжают совместные проекты в гуманитарной сфере, включая строительство школ в Казахстане и России.

Как сообщалось ранее, Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах, что позволяет защитить взаимную торговлю от внешнего влияния.