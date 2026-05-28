Путин: Почти все расчеты России и Казахстана переведены в нацвалюты

Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах, что позволяет защитить взаимную торговлю от внешнего влияния. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров на высшем уровне с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам российского лидера, переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе и подтвердили высокий уровень двусторонних отношений между двумя странами.

— Наши сегодняшние переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Это соответствует характеру по-настоящему дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы обстоятельно обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействия в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере, а также затронули актуальные вопросы международной повестки, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что по итогам переговоров было подписано совместное заявление, в котором определены приоритетные направления дальнейшего укрепления российско-казахстанского сотрудничества. Кроме того, стороны заключили ряд межправительственных и межведомственных документов в сферах энергетики, финансов, здравоохранения и образования.

Отдельное внимание президенты уделили экономическому взаимодействию. По словам Владимира Путина, товарооборот между двумя странами в прошлом году составил почти 29 млрд долларов и в ближайшее время может превысить отметку в 30 млрд долларов.

— Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время будет преодолен этот барьер. Расширяется и диверсифицируется структура внешней торговли, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках, — подчеркнул Президент России.

Владимир Путин также отметил, что Россия остается одним из ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем российских капиталовложений приближается к 30 млрд долларов. В Казахстане работают более 23 тысяч предприятий с российским участием, а также реализуются 70 крупных совместных проектов в различных отраслях экономики.