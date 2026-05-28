Казахстан и Россия запустили первый международный рейс беспилотных грузовиков

Казахстан и Россия впервые провели тестовый международный рейс беспилотных грузовиков между Астаной и Москвой, преодолев около 3000 км за двое суток, передает Kazinform.

— Мир стремительно меняется вместе с технологиями. То, что еще недавно казалось будущим, сегодня становится частью нашей реальности. Инновации активно внедряются во все сферы жизни, и транспортная отрасль — один из самых ярких примеров этих изменений. Беспилотные технологии открывают новый этап развития международных грузоперевозок. В Казахстане 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В рамках реализации поручений Главы государства по внедрению новых технологий в транспортной отрасли реализуется ряд мероприятий. Одним из ключевых этапов этой работы стал первый международный проект беспилотных грузоперевозок, реализованный совместно Казахстаном и Россией, в рамках которого отдельные участки маршрута были пройдены в беспилотном режиме на территориях двух стран. Проезд был организован одновременно по направлениям Москва — Астана и Астана — Москва, — отметили в Министерстве транспорта РК.

Министерства транспорта двух стран совместно с группой КАМАЗ успешно реализовали уникальный проект — беспилотный проезд грузовых автотранспортных средств между двумя столицами. Первый тестовый заезд стал важным этапом стратегического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и продемонстрировал готовность сторон к активному развитию высокотехнологичного транспортного сектора.

Во время тестового рейса специалисты проверяли ключевые аспекты функционирования беспилотных систем: качество связи на маршруте, точность цифрового двойника дороги, а также поведение автомобиля в условиях отсутствия связи. Проект стал первым шагом к формированию гармонизированного законодательства в сфере беспилотных перевозок в рамках Евразийского экономического союза.

Фото: Акорда

— Беспилотные технологии открывают для транспортной отрасли новый уровень безопасности, эффективности и конкурентоспособности. Одним из главных преимуществ является минимизация человеческого фактора, который остается основной причиной большинства дорожно-транспортных происшествий, — подчеркнули в Министерстве.

Также проект стал технологичным ответом на одну из ключевых проблем мировой логистики — дефицит водителей грузового транспорта. Если водитель в среднем может находиться за рулем около 8 часов в сутки, то беспилотный транспорт способен работать практически круглосуточно, что значительно повышает производительность перевозок и позволяет кратно увеличить количество выполняемых рейсов.

По данным Минтранспорта РК, непрерывная работа, высокая точность и повышенный уровень безопасности формируют новый стандарт современной логистики. Именно эти преимущества позволяют повышать конкурентоспособность транспортных маршрутов, увеличивать объемы перевозок и укреплять транзитный потенциал евразийского пространства.

В рамках проекта беспилотные грузовые автотранспортные средства прошли маршрут протяженностью порядка 3000 километров за двое суток, сократив время в пути более чем в два раза.

Фото: Акорда

— Внедрение беспилотных технологий также позволит снизить эксплуатационные расходы, минимизировать простои и повысить рентабельность международных перевозок. Проект продемонстрировал высокий потенциал дальнейшего развития. В настоящее время стороны приступают к формированию необходимой институциональной базы и инфраструктуры для масштабирования беспилотных перевозок. Сегодня мы видим не просто внедрение новых технологий — мы становимся свидетелями начала нового этапа развития международных беспилотных перевозок, — сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

