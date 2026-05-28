Новые проекты Казахстана и России представили президентам двух стран

Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину презентовали ряд торгово-экономических проектов Казахстана и России, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президентам Казахстана и России продемонстрировали совместные проекты в сфере промышленной кооперации.

Фото: Акорда

Сегодня в нашей стране работают 3,5 тысячи совместных предприятий и свыше 17 тысяч компаний с российским капиталом.

Портфель промышленной кооперации Казахстана и России включает 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов, обеспечивающих более 60 тысяч рабочих мест.

Фото: Акорда

Проекты успешно осуществляются в сферах металлургии, нефтехимии и машиностроении.

Фото: Акорда

В частности, в Павлодарской области функционирует предприятие по производству стрелочных переводов и цельнокатаных колес для железнодорожной отрасли.

Одним из крупнейших проектов стало производство полипропилена в Атырауской области.

Фото: Акорда

В Карагандинской области запущен совместный шинный завод, в Костанайской области осуществлен проект по выпуску компонентов грузовых автомобилей методом чугунного литья.

В настоящее время на стадии реализации находятся 24 проекта в химической промышленности, производстве строительных материалов и развитии глубокой переработки сырья на сумму 10 млрд долларов.

Фото: Акорда

Их запуск позволит создать 11 тысяч новых рабочих мест.

Какие соглашения подписали Казахстан и Россия - читайте здесь.