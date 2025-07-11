Штраф получил владелец ресторана, где произошло массовое отравление в Павлодаре

В суде пояснили, что рассмотрено дело в отношении владельца ресторана за грубое нарушение санитарных требований. Указывается, что 8 июня, после поступившей информации от медиков скорой помощи, санврачи начали эпидемиологическое расследование.

Специалисты установили, что у ресторана отсутствовали разрешительные документы на осуществление деятельности. Тогда был вынесен запрет на деятельность.

— 9 июня 2025 года, несмотря на вручение постановления о запрещении деятельности, ресторан продолжил функционировать. В результате только за 9 июня 2025 года зафиксировано 18 экстренных извещений с диагнозом БКИ. В судебном заседании ИП признал свою вину полностью, пояснив, что нарушение допущено впервые и по неосторожности, и просил суд учесть это как смягчающее обстоятельство, — сообщили в специализированном межрайонном суде по делам об административных правонарушениях города Павлодара.

Суд признал владельца заведения виновным и постановил назначить штраф в 275 тысяч тенге, а также приостановить работу ресторана на месяц.

Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже.

Спустя сутки стало известно, что число пострадавших выросло до 42 человек, большую часть из которых госпитализировали.

Позже у пациентов, которые оказались госпитализированы в инфекционное отделение, установили точный диагноз. У всех выявили сальмонеллез.

Санврачи, проводившие лабораторные исследования, выявили на кухне ресторана сальмонеллез и золотистый стафилакокк. Полицейские, в свою очередь, открыли по факту уголовное дело.