Гостям праздников, получившим массовое отравление, установили диагноз в Павлодаре

По информации медиков, изначально всем поступившим в инфекционное отделение установили предварительный диагноз — бактериальная кишечная инфекция неуточненная. Однако после лабораторных исследований стало известно, что у всех пострадавших был сальмонеллез.

— На лечении находились как дети, так и взрослые: детей — трое, средняя продолжительность госпитализации составила семь дней, взрослых — 35, средняя продолжительность госпитализации пять дней. Все пациенты получали лечение в полном объеме, были выписаны с улучшением состояния. При выписке даны необходимые медицинские рекомендации, — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже.

Спустя сутки стало известно, что число пострадавших выросло до 42 человек, большую часть из которых госпитализировали.