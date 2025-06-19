РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:57, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Гостям праздников, получившим массовое отравление, установили диагноз в Павлодаре

    У всех госпитализированных в инфекционное отделение выявили сальмонеллез, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По информации медиков, изначально всем поступившим в инфекционное отделение установили предварительный диагноз — бактериальная кишечная инфекция неуточненная. Однако после лабораторных исследований стало известно, что у всех пострадавших был сальмонеллез.

    — На лечении находились как дети, так и взрослые: детей — трое, средняя продолжительность госпитализации составила семь дней, взрослых — 35, средняя продолжительность госпитализации пять дней. Все пациенты получали лечение в полном объеме, были выписаны с улучшением состояния. При выписке даны необходимые медицинские рекомендации, — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

    Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура. 

    Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже. 

    Спустя сутки стало известно, что число пострадавших выросло до 42 человек, большую часть из которых госпитализировали

    Теги:
    Отравление Павлодар Регионы
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают