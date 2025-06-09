33 человек отравились на кыз узату в Павлодаре

Празднование проходило в ресторане по улице Чокина в Павлодаре. На кыз узату были приглашены порядка 150 человек. По словам невесты Азизы Исабай, пострадали в основном те, кто ели салаты и закуски.



- После мероприятия люди заболели серьезно, у них температура под 40, диарея, рвота. Это однозначно питание ресторана. Это не фрукты, это не соки, это не пироги, потому что именно фрукты, соки и пироги ели дети. У нас ни один ребенок не пострадал. Болеют взрослые, которые ели салаты, - рассказала Азиза Исабай.

В павлодарской областной станции скорой медицинской помощи сообщили, что к ним обратились 33 человека за сутки. Среди них один ребенок, которого направили детскую областную больницу, а также одна беременная женщина. Между тем, в управлении здравоохранения рассказали, что в стационар доставлены 29 человек.



- В отделение общей инфекции обратились пациенты с клиническим проявлением бактериальной кишечной инфекции после посещения мероприятия одного из заведений в городе. Всего обратившихся было 29 пациентов. Из них 15 госпитализированные, 14 направлены на амбулаторное лечение. На сегодня состояние госпитализированных оценивается как средней степени за счет интоксикации, диареи, гипертермического синдрома. Лечение получают в полном объеме, - сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, в середине апреля 2024 года произошло массовое отправление после тоя в Экибастузе. Люди постепенно стали обращаться к медикам. У многих наблюдалась температура, озноб, рвота, диарея и судороги. Позже стало известно, что часть гостей ресторана обратилась с иском в суд и потребовала возмещение ущерба. В ноябре 2024 года суд вынес решение по иску потерпевших, обязав владельца ресторана выплатить им в общем 5,3 миллиона тенге.

Позже стало известно, что суд вынес приговор в отношении владельца ресторана.