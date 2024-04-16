Массовое отравление произошло после тоя в Экибастузе

После кыз узату более 30 человек оказались в экибастузской инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях организаторы мероприятия пожаловались, что почти всех их гости отравились: у многих из них наблюдались температура, озноб, судороги, диарея и рвота. После праздника они оказались на больничной койке. Понадобилась помощь медиков и госпитализация.

Информацию о массовом отравлении подтвердили в региональном управлении здравоохранения.

— Начиная с 14 апреля, в инфекционное отделение экибастузской городской больницы массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции: многократная рвота, выраженная слабость, боли в животе, повышение температуры тела. При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все они являются гостями мероприятия, проходившего накануне в одном из кафе города. Пациенты после осмотра в приемном отделении и оказания экстренной медицинской помощи, госпитализированы в инфекционное отделение. Всего обратилось 32 человека, из них четверо отказались от госпитализации, остальные на данный момент получают лечение. Состояние расценивается как средней степени тяжести, — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

В ресторане проведут внеплановую проверку.