Более 5 млн тенге за массовое отравление выплатит владелец ресторана в Экибастузе

В решении Экибастузского городского суда указывается, что с иском обратились всего 18 человек. При этом в апреле 2024 года с отравлением у медиков всего оказалось 94 постетителя ресторана, все они жители таких городов, как Экибастуз, Павлодар, Астана, Караганда, Байнаульский район. Указаны и результаты проведенных впоследствии экспертиз.

— Этиологическим фактором явились Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Путь заражения — пищевой, предполагаемый фактор передачи инфекции — персонал ресторана. Обнаружен Staphylococcus aureus у повара, официантов; Salmonella enteritidis у администратора. Также в пищевых продуктах обнаружены Staphylococcus aureus в пробах «Мясной салат с солеными огурцами», Salmonella enteritidis в пробе «Гарнир из риса и отварного картофеля». По результатам антибиотикограммы отмечается идентичность Salmonella enteritidis, выделенной от пробы пищевой продукции «Гарнир из риса и отварного картофеля» и работников ресторана. Staphylococcus aureus, выделенный от проб пищевой продукции «Говяжий язык замороженный», «Мясной салат с солеными огурцами», — говорится в решении суда.

Учитывая обстоятельства, суд принял сторону пострадавших и обязал владельца ресторана выплатить материальный и моральный ущерб, на общую сумму более 5 миллионов тенге.

Напомним, в середине апреля 2024 года произошло массовое отправление после тоя в Экибастузе. Люди постепенно стали обращаться к медикам. У многих наблюдалась температура, озноб, рвота, диарея и судороги. Позже стало известно, что часть гостей ресторана обратились с иском в суд и потребовали возмещение ущерба.