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    14:39, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Более 5 млн тенге за массовое отравление выплатит владелец ресторана в Экибастузе

    Экибастузский городской суд вынес решение по иску гостей ресторана, которые отравились после кыз узату. Люди потребовали возмещение ущерба и суд удовлетворил их частично, обязав владельца заведения выплатить 5,3 миллиона тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд, приговор, правосудие, юриспруденция, закон и право
    Фото: eestikonverentsikeskus.ee

    В решении Экибастузского городского суда указывается, что с иском обратились всего 18 человек. При этом в апреле 2024 года с отравлением у медиков всего оказалось 94 постетителя ресторана, все они жители таких городов, как Экибастуз, Павлодар, Астана, Караганда, Байнаульский район. Указаны и результаты проведенных впоследствии экспертиз.

    — Этиологическим фактором явились Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus. Путь заражения — пищевой, предполагаемый фактор передачи инфекции — персонал ресторана. Обнаружен Staphylococcus aureus у повара, официантов; Salmonella enteritidis у администратора. Также в пищевых продуктах обнаружены Staphylococcus aureus в пробах «Мясной салат с солеными огурцами», Salmonella enteritidis в пробе «Гарнир из риса и отварного картофеля». По результатам антибиотикограммы отмечается идентичность Salmonella enteritidis, выделенной от пробы пищевой продукции «Гарнир из риса и отварного картофеля» и работников ресторана. Staphylococcus aureus, выделенный от проб пищевой продукции «Говяжий язык замороженный», «Мясной салат с солеными огурцами», — говорится в решении суда.

    Учитывая обстоятельства, суд принял сторону пострадавших и обязал владельца ресторана выплатить материальный и моральный ущерб, на общую сумму более 5 миллионов тенге. 

    Напомним, в середине апреля 2024 года произошло массовое отправление после тоя в Экибастузе. Люди постепенно стали обращаться к медикам. У многих наблюдалась температура, озноб, рвота, диарея и судороги. Позже стало известно, что часть гостей ресторана обратились с иском в суд и потребовали возмещение ущерба. 

    Теги:
    Рестораны Регионы Казахстана Регионы Суды Экибастуз Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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