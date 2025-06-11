Выросло число пострадавших от массового отравления в Павлодаре

По информации медиков, со свадьбы, которая проходила в ресторане 7 июня, всего доставлено 35 человек, 21 из которых госпитализировали.

К отравившимся добавились и гости второго торжества, которое проводилось на следующий день в том же заведении. Оттуда на сегодня обратились 7 человек. Пятерых из них поместили в отделение, двоих отправили на лечение домой.

Тем временем, ситуацию прокомментировали в полиции.

— По факту отравления в одном из кафе в городе Павлодар департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области начата проверка, по результатам которой полицией будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже.