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    19:35, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Выросло число пострадавших от массового отравления в Павлодаре

    По данным управления здравоохранения за 10 июня, в инфекционную больницу были доставлены 42 человека, большую часть из которых госпитализировали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Выросло число пострадавших от массового отравления в Павлодаре
    Фото: freepik.com

    По информации медиков, со свадьбы, которая проходила в ресторане 7 июня, всего доставлено 35 человек, 21 из которых госпитализировали.

    К отравившимся добавились и гости второго торжества, которое проводилось на следующий день в том же заведении. Оттуда на сегодня обратились 7 человек. Пятерых из них поместили в отделение, двоих отправили на лечение домой.

    Тем временем, ситуацию прокомментировали в полиции.

    — По факту отравления в одном из кафе в городе Павлодар департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по Павлодарской области начата проверка, по результатам которой полицией будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

    Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже. 

    Теги:
    Рестораны Отравление Регионы Казахстана Павлодар Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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