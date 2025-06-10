Массовое отравление в Павлодаре: ресторан работал без разрешительных документов

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области рассказали, был осуществлен выезд в ресторан после массового отравления. К 4 часам дня 8 июня в итоге было вынесено постановление о запрете деятельности.

— По предварительным данным, в ресторане отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии, ресторан работает без разрешительного документа, в связи с чем было вынесено постановление о запрещении деятельности ресторана. Постановление вынесено 8 июня и до получения ими санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии объекта, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Гульнара Акылбекова.

Начата проверка. На данный момент отобраны пробы воды, продуктов, смывов с оборудования и инвентаря для лабораторных исследований. Обследован и персонал на дизентерию, сальмонеллез и стафилококк. 7 сотрудников отстранены от работы.

Тем временем, в инфекционной больнице рассказали, что сегодня к ним обратились еще 3 человека, которых также госпитализировали.

— Обратились трое пациентов, которые были на мероприятии в том же заведении только 8 июня, тоже со схожими симптомами: рвота и жидкий стул, повышение температуры, боли в животе. Они тоже госпитализированы, состояние средней степени, — рассказала заведующая отделением общей инфекции Павлодарской областной больницы имени Султанова Кымбат Карамолдина.

Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.