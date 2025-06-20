Сальмонеллез и стафилококк нашли в ресторане, где произошло массовое отравление в Павлодаре

По уточненным данным, всего за медицинской помощью с отравлением обратились 67 человек. Это гости двух мероприятий, проводимых в павлодарском ресторане 7 и 8 июня. Сегодня же санврачи озвучили результаты лабораторных исследований.

— В результате микробиологического исследования смывов с объектов внешней среды обнаружена сальмонелла с кухонной посуды, это емкость металлическая, с «листа для выпекания» обнаружен золотистый стафилококк, а также в смывах с оборудования и посуды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, — сообщил руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Жанибек Шаймерден.

Меж тем, в готовой пище и продуктах обнаружена высокая бактериальная обсемененность, выявлены бактерии группы кишечной палочки, а также патогенная флора, в том числе сальмонелла, золотистый стафилококк. Всего несоответствие выявлено в 10 пробах.

— На объекте выявлены нарушения, в том числе, отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта, нарушения хранения пищевой продукции, отсутствие вытяжной системы над оборудованием и моечными ваннами, отсутствие маркировки разделочного инвентаря, отсутствие медицинского осмотра у персонала, не организован производственный контроль, — добавил Жанибек Шаймерден.

В департаменте санэпидконтроля заверили, что результаты внеплановой проверки будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже.

Спустя сутки стало известно, что число пострадавших выросло до 42 человек, большую часть из которых госпитализировали.

Позже у пациентов, которые оказались госпитализированы в инфекционной отделение, установили точный диагноз. У всех выявили сальмонеллез.