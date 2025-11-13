Шатдаун в Америке завершен: Трамп подписал бюджет

Теперь федеральное правительство сможет вернуться к работе после 43-дневного перерыва. Этот шатдаун стал самым долгим за всю историю США.

President Trump signs bill to OFFICIALLY reopen the government, ending the Democrat Shutdown.



Let's get our country WORKING again. 🇺🇸 pic.twitter.com/QJqX90k9sC — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

Ранее Палата представителей США проголосовала за проект бюджета, тем самым, запустив работу федерального правительства. Проект поддержали 222 члена Палаты представителей, для его одобрения было необходимо простое большинство голосов. До этого проект бюджета уже был одобрен Сенатом США.

Принятый проект бюджета гарантирует, что все федеральные министерства и агентства возобновят работу, их финансирование обеспечено до 30 января 2026 года. Кроме того, это означает, что вызванные шатдауном увольнения и сокращения федеральных служащих прекратятся.

Напомним, что шатдаун обходился экономике США в 7 млрд долларов в месяц. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США.

Также международный обозреватель агентства Kazinform разбирался, как затянувшийся шатдаун в США отражается на экономике и мировой стабильности.