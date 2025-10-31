В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП из-за шатдауна
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИА БЕЛТА.
— Сегодня я официально объявляю чрезвычайное положение… Это чрезвычайное положение с продовольствием, и я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали, — сказала Хокул на пресс-конференции.
По информации РИА Новости, она анонсировала выделение дополнительных 65 млн долларов на чрезвычайную продовольственную помощь.
С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания из-за продолжающего шатдауна. Всего программой продовольственной помощи пользуются порядка 42 млн жителей США — примерно каждый восьмой американец. По словам Хокул, талоны на продукты получают более 3 млн жителей штата Нью-Йорк.
Напомним, шатдаун обходится экономике США в 7 млрд долларов в месяц. Ранее сообщалось, как затянувшийся шатдаун в США отражается на экономике и мировой стабильности.
Материал предоставлен партнерским агентством БЕЛТА.