РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:44, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП из-за шатдауна

    Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИА БЕЛТА. 

    флаг США
    Фото: freepik

    — Сегодня я официально объявляю чрезвычайное положение… Это чрезвычайное положение с продовольствием, и я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали, — сказала Хокул на пресс-конференции.

    По информации РИА Новости, она анонсировала выделение дополнительных 65 млн долларов на чрезвычайную продовольственную помощь. 

    С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания из-за продолжающего шатдауна. Всего программой продовольственной помощи пользуются порядка 42 млн жителей США — примерно каждый восьмой американец. По словам Хокул, талоны на продукты получают более 3 млн жителей штата Нью-Йорк.

    Напомним, шатдаун обходится экономике США в 7 млрд долларов в месяц. Ранее сообщалось, как затянувшийся шатдаун в США отражается на экономике и мировой стабильности. 

    Материал предоставлен партнерским агентством БЕЛТА. 

    Теги:
    В мире Мировая экономика Политика шатдаун США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают