Шатдаун обходится экономике США в 7 млрд долларов в месяц

Ведомство предложило оценки трех сценариев относительно продолжающейся остановки работы правительства, которая началась 1 октября и приближается к целому месяцу.

Бюджетное управление прогнозирует, что реальный ВВП сократится на 7 млрд долларов в случае четырехнедельного простоя, на 11 млрд долларов в случае шестинедельного простоя и на 14 млрд долларов в случае восьминедельного простоя.

В отчете говорится, что оценка была сделана с учетом того, что военнослужащие и некоторые сотрудники федеральных правоохранительных органов продолжают получать зарплату за счет средств, перераспределяемых Белым домом.

Однако подавляющее большинство федеральных служащих не получают зарплату во время шатдауна. После возобновления работы правительства, согласно федеральному закону, вернет им деньги, независимо от того, работали они или нет.

Ранее сообщалось, как затянувшийся шатдаун в США отражается на экономике и мировой стабильности.