Сенат США принял законопроект о прекращении шатдауна

За законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года проголосовали 60 человека (52 республиканца и 8 демократов), против выступили 40 человек, среди которых один республиканец.

Правительство США частично не работало больше месяца из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб.

Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, также контролируемой республиканцами, и затем подписан Трампом.

Ранее сообщалось, что сенаторы в США достигли двухпартийного соглашения о прекращении шатдауна.