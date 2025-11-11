РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:30, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сенат США принял законопроект о прекращении шатдауна

    Сенат США принял законопроект, который позволит остановить самый долгий в истории шатдаун, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    АҚШдаги шатдаун
    Коллаж: Kazinform / Wikipedia / Canva

    За законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года проголосовали 60 человека (52 республиканца и 8 демократов), против выступили 40 человек, среди которых один республиканец.

    Правительство США частично не работало больше месяца из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб.

    Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, также контролируемой республиканцами, и затем подписан Трампом. 

    Ранее сообщалось, что сенаторы в США достигли двухпартийного соглашения о прекращении шатдауна. 

    Теги:
    Экономика Мировые новости шатдаун США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают