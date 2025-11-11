09:30, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Сенат США принял законопроект о прекращении шатдауна
Сенат США принял законопроект, который позволит остановить самый долгий в истории шатдаун, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
За законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года проголосовали 60 человека (52 республиканца и 8 демократов), против выступили 40 человек, среди которых один республиканец.
Правительство США частично не работало больше месяца из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб.
Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, также контролируемой республиканцами, и затем подписан Трампом.
Ранее сообщалось, что сенаторы в США достигли двухпартийного соглашения о прекращении шатдауна.