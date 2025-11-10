Сенаторы в США договорились прекратить самый затяжной шатдаун

Как пишет издание, самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства длился 40 дней.

Правительство США частично не работало больше месяца из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб.

Предыдущий рекорд — 35 дней — пришелся на первый срок Дональда Трампа на посту президента и завершился в январе 2019 года.

— Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете об этом совсем скоро, — сказал президент США Дональд Трамп журналистам.

Соглашение сенаторов — первый шаг к прекращению шатдауна. После прохождения Сената законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, затем подписан Трампом — процесс, который может занять несколько дней.

Ранее сообщалось, что шатдаун в США длится 40-й день, авиакомпании отменили свыше 2500 рейсов. Шатдаун обходится экономике США в 7 млрд долларов в месяц. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США.