Шатдаун в США длится 40-й день, авиакомпании отменили свыше 2500 рейсов

Самый продолжительный в истории США шатдаун достиг в воскресенье 40-дневной отметки, а между тем Сенат, который остался на выходные в Вашингтоне на марафонскую сессию, пока демонстрирует мало признаков выхода из межпартийного тупика.

Республиканцы надеются провести голосование по новому пакету законопроектов, которые возобновят работу правительства в январе, а также утвердят финансирование нескольких частей правительства на полный год. Но поддержка демократов, необходимая для этого, далеко не гарантирована.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил в субботу:

— Нам не хватает всего нескольких голосов, чтобы принять законопроект о возобновлении работы правительства.

Тем не менее, лидеры демократов настаивают на продлении на один год субсидий на медицинские планы, предлагаемые в рамках закона о доступном здравоохранении (Obamacare).

Республиканцы отвергли это предложение, но дали понять, что готовы принять предложение небольшой группы умеренных демократов о возобновлении работы федерального правительства в обмен на последующее голосование по субсидиям.

Ожидается, что в следующем году страховые взносы для тех, кто зарегистрирован на биржах в рамках закона о доступном медицинском обслуживании, вырастут более чем в два раза, если Конгресс допустит прекращение действия расширенных субсидий.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что обещание республиканцев провести голосование по продлению субсидий на здравоохранение будет «бесполезным жестом» при отсутствии уверенности в поддержке спикера Палаты представителей и президента США.

Ранее Дональд Трамп дал понять, что вряд ли пойдет на компромисс в ближайшее время.

Серьезные перебои в работе важнейших служб

К вечеру субботы американские авиакомпании отменили более 2500 рейсов за пятницу и субботу из-за обязательства Федерального управления гражданской авиации.

В субботу, которая традиционно является самым загруженным для путешествий днем, было отменено более 1 500 рейсов. К вечеру американские авиакомпании отменили еще более 1 000 рейсов на воскресенье.

Постоянная нехватка персонала в радарных центрах и диспетчерских пунктах привела к отменам и задержкам в нескольких аэропортах Восточного побережья, в том числе в аэропортах Нью-Йорка, таких как Ньюарк.