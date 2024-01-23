Сейсмологи не рекомендуют посещать АЗС во время землетрясения

Директор национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев прокомментировал прогноз блогера о землетрясении в Алматы и призвал горожан доверять только официальным источникам информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сейсмология – наука молодая, но Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований проводит изыскания с 1976 года. Первые сейсмостанции мониторинга были установлены еще в 1927-1930 годах. Это говорит о том, что мониторинг и научные работы на территории Казахстана продолжаются десятилетиями. Мы не знаем, на что ссылаются блогеры, которые дают прогнозы о сейсмоситуации и сейсмообстановке. Что в прошлый раз, что сегодня ночью народ начал выходить, не доверяя официальным организациям, а доверившись соседскому чату, где начали пересылать сообщения, что в 03:30, 05:00 будут разрушительные землетрясения. Здесь нужно исходить из того, что мы живем в сейсмоопасной зоне, землетрясение может произойти в любой момент и любую секунду, тем более, Алматы за свою историю терпел разрушительные землетрясения. Здесь необходим комплексный подход, и мы должны это понимать. И каждый житель должен понимать, что убивает не землетрясение, а убивают разрушения, пожары, обвалы зданий, сели, оползни. Мы можем спасти жизни только когда будем знать правила поведения при землетрясении. Начинать нужно с себя, – сказал Даулет Сарсенбаев.

Он также не рекомендует посещение АЗС во время землетрясения.

- В случае разрушительного землетрясения возможны вторичные факторы – взрывы, пожары. Почему-то наши граждане не доверяют данным из официальных источников. Призываю прежде всего доверять официальным организациям - это ДЧС, служба спасения, местный исполнительный орган. Люди должны доверять специалистам, которые занимаются своим делом, а не соседским чатам. Наша задача совместно с журналистами доносить до граждан официальные данные. В обществе необходимо воспитывать культуру реагирования на чрезвычайные ситуации, - добавил он.

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Напомним, в ночь с 22 на 23 января зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Кыргызстана и Китая.

По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов, при этом 44 человека пострадали. В Шымкенте - 2 балла. Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова. В штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность.

В связи землетрясением в Алматы работает горячая линия по номеру: +7 727 278 20 83 и +7 727 278 20 84.

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана в этих республиках также были зарегистрированы землетрясения.