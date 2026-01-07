РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:29, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Семидневный траур объявлен в Венесуэле

    Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о сотрудниках служб безопасности, погибших в ходе операции вооружённых сил США, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    Венесуэла
    Фото: Anadolu

    Жертвами американского рейда стали по меньшей мере 24 сотрудника венесуэльских силовых структур, а также более 30 кубинских военнослужащих: на Кубе траур был объявлен 5 и 6 января.

    Делси Родригес, временный президент Венесуэлы:

    — Здесь нет войны, потому что мы не находимся в состоянии войны. Мы — мирная страна, которая подверглась нападению. Мы продолжим идти по пути мира. Весь венесуэльский народ в национальном единстве, давайте вместе выстоим, работая на наше будущее и защищая нашу историю и достоинство.

    В результате операции были похищены и вывезены в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Мадуро предстал в Нью-Йорке перед судом по обвинению в наркоторговле. Мадуро и его жена не признали себя виновными во время первого судебного заседания в Нью-Йорке.

    Теги:
    Венесуэла Латинская Америка День траура Южная Америка
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают