Семидневный траур объявлен в Венесуэле

Жертвами американского рейда стали по меньшей мере 24 сотрудника венесуэльских силовых структур, а также более 30 кубинских военнослужащих: на Кубе траур был объявлен 5 и 6 января.

Делси Родригес, временный президент Венесуэлы:

— Здесь нет войны, потому что мы не находимся в состоянии войны. Мы — мирная страна, которая подверглась нападению. Мы продолжим идти по пути мира. Весь венесуэльский народ в национальном единстве, давайте вместе выстоим, работая на наше будущее и защищая нашу историю и достоинство.

В результате операции были похищены и вывезены в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Мадуро предстал в Нью-Йорке перед судом по обвинению в наркоторговле. Мадуро и его жена не признали себя виновными во время первого судебного заседания в Нью-Йорке.