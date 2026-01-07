Семидневный траур объявлен в Венесуэле
Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о сотрудниках служб безопасности, погибших в ходе операции вооружённых сил США, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.
Жертвами американского рейда стали по меньшей мере 24 сотрудника венесуэльских силовых структур, а также более 30 кубинских военнослужащих: на Кубе траур был объявлен 5 и 6 января.
Делси Родригес, временный президент Венесуэлы:
— Здесь нет войны, потому что мы не находимся в состоянии войны. Мы — мирная страна, которая подверглась нападению. Мы продолжим идти по пути мира. Весь венесуэльский народ в национальном единстве, давайте вместе выстоим, работая на наше будущее и защищая нашу историю и достоинство.
В результате операции были похищены и вывезены в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Мадуро предстал в Нью-Йорке перед судом по обвинению в наркоторговле. Мадуро и его жена не признали себя виновными во время первого судебного заседания в Нью-Йорке.