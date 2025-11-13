Самый долгий в истории США шатдаун завершается: Палата представителей одобрила проект бюджета

Проект поддержали 222 члена Палаты представителей, для его одобрения было необходимо простое большинство голосов. Ранее проект бюджета уже был одобрен Сенатом США.

В нынешнем составе Палаты у республиканцев 219 мандатов против 214 у демократов (всего 433, два места в настоящее время вакантны). Простое большинство, таким образом, составляет 217 голосов.

Однако вечером среды в зале отсутствовали четыре конгрессмена: трое республиканцев и один демократ. Это снизило необходимый для принятия проекта бюджета барьер до 215 голосов, который в итоге был преодолен с запасом. Это стало возможно потому, что документ был поддержан не только 216 республиканцами, но и шестью демократами. При этом два представителя Республиканской партии проголосовали против вместе с 207 демократами.

После голосования в Палате бюджет должен подписать президент США Дональд Трамп. Он уже заявил, что готов сделать это в ближайшее время.

После этого правительство возобновит работу, и самый долгий в истории США шатдаун завершится. Предыдущий рекорд также был установлен при президенте Трампе, но во время его первого срока.

Что изменится после окончания шатдауна?

Проект, принятый в среду, позволит федеральному правительству работать еще два с небольшим месяца — до 30 января 2026 года. Принятый проект бюджета гарантирует, что все федеральные министерства и агентства возобновят работу, их финансирование обеспечено до 30 января 2026 года. Кроме того, это означает, что вызванные шатдауном увольнения и сокращения федеральных служащих прекратятся.

Тем работникам, кто из-за шатдауна был отправлен в отпуск или был вынужден работать без оплаты (как, например, авиадиспетчеры), в прошлом выплачивали зарплату задним числом.

Некоторые программы, которые были этой осенью поставлены на паузу из-за шатдауна — в том числе продовольственная программа SNAP для малоимущих — будут профинансированы принятым проектом бюджета до конца следующего финансового года, то есть, до конца сентября 2026 года. Новая остановка работы правительства, если она случится за это время, их уже не затронет.

Напомним, что шатдаун обходится экономике США в 7 млрд долларов в месяц. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США.

Также международный обозреватель агентства Kazinform разбирался, как затянувшийся шатдаун в США отражается на экономике и мировой стабильности.