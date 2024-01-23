Самые сильные землетрясения в Алматы и какой урок извлекли после Турции

Прошлой ночью жители трех мегаполисов и пяти городов Казахстана ощутили землетрясение. Основной удар пришелся на Алматы – здесь зафиксированы сильные толчки 5 баллов, при этом 44 человека обратились за медпомощью. Корреспондент агентства Kazinform расскажет о самых сильных землетрясениях за всю историю мегаполиса и том, какой урок извлекли после сильного землетрясения в Турции в феврале прошлого года, какие меры были приняты и что тогда пообещали власти казахстанцам.

Алматы и его окрестности относятся к Алматинскому сейсмоактивному району 9-балльной зоны юго-востока Казахстана. Наиболее сильные землетрясения - Верненское, Кеминское, Кемино-Чуйское (20 июня 1936), Чиликское, Сары-Камышское, Джамбулское — были названы по географическому нахождению эпицентра.

Верненское землетрясение 1887 года

28 мая (9 июня) 1887 года произошло Верненское землетрясение, разрушившее 1799 каменных и 839 деревянных одно-, двух- и более этажных зданий глиняной обработки в центральной части.

Фото: vernoye-almaty.kz

Оно произошло в 04:35 по местному времени вблизи города Верный (ныне Алматы) с магнитудой 7,3 по шкале Рихтера. Его очаг располагался на северном склоне Заилийского Алатау в 10—12 километрах к югу от города на глубине около 60 километров. За землетрясением последовали многочисленные ощутимые афтершоки.

Фото: vernoye-almaty.kz

Выяснение геологических причин землетрясения, его размеров и последствий, выбор нового места для Верного поручили профессору Петербургского горного института И. В. Мушкетову. Общая площадь разрушений по оценке ученого составила более 2000 км². Эпицентр землетрясения находился на северном склоне Заилийского Алатау на высоте 1500—1800 м, в 10—12 км южнее Верного. И. В. Мушкетов подобрал кадры для верненской метеостанции (П. М. Зенков, Э. О. Баум, К. А. Ларионов) и приобрел сейсмограф в 1889 году.

Фото: vernoye-almaty.kz

Кеминское землетрясение

Кеминское землетрясение произошло 4 января 1911 года (22 декабря 1910 года по старому стилю) в долинах рек Чон-Кемин, Чилик и Чон-Аксу, Средняя Азия.

Его магнитуда составила 8,2 по шкале Рихтера, а эпицентр располагался в районе восточного окончания Заилийского Алатау на удалении около 40 километров от города Верный (Алматы). Очаг землетрясения располагался на глубине около 25 км от земной поверхности. Землетрясение ощущалось на площади около четырёх миллионов квадратных километров. В Верном максимальная сила сотрясений составила VIII баллов по шкале MSK-64. Характерной особенностью землетрясения стала большая длительность фазы разрушительных колебаний, продолжающейся около пяти минут, а также возникновение сильных афтершоков.

Фото: vernoye-almaty.kz

Положение усугубляла холодная погода — ночью мороз достигал минус 10 градусов по Цельсию. Эпицентральная зона землетрясения включала южные склоны гор Заилийского Ала-Тоо и северные склоны Кунгей Ала-Тоо с долиной реки Кемин. По форме она представляла собой узкую полосу, вытянутую вдоль долины Большого Кемина. На этой территории образовалась система разрывов общей протяженностью до 200 километров, а в горах произошли многочисленные обвалы и оползни. В северо-восточной части станицы Алматинской, смежной с городом, образовались глубокие трещины, опускания, поднятия почвы и сдвиги с выступлением воды, разрушившие даже небольшие дома. В западной части северного берега озера Иссык-Куль, в районе сада Рафикова, и Верном возникли крупные трещины со смещением до восьми метров и большие надвиги.

Кемино-Чуйское землетрясение 1938 года

После серии сильнейших землетрясений 1885-1911 гг. жители Верного еще долгое время испытывали колебания почвы, вызванные повторными толчками (афтершоками). Один из таких сильных афтершоков произошел 28 февраля 1916 года, спустя 5 лет после основного толчка Кеминского землетрясения 1911 г. В Верном он проявился сотрясениями с интенсивностью до 6 баллов.

За период с 1928 по 1938 гг. в районе города были определены эпицентры 11 землетрясений. Некоторые из этих землетрясений ощущались с интенсивностью до 3-4 баллов.

Фото: vernoye-almaty.kz. Распределение линий разломов во время Верненского 1887 г. (3), Кеминского 1911 г. (1) и Кемино-Чуйского 1938 г. (2) землетрясений (Богданович и др., 1914)

21 июня 1938 г. у устья реки Большой Кемин разразилось очередное катастрофическое землетрясение, вошедшее в литературу под названием Кемино - Чуйское. Несмотря на чрезвычайно большую силу (8-9 баллов в эпицентре) и огромную область распространения, землетрясение прошло малозаметным, потому что эпицентральная зона охватила слабонаселенные территории и материальный ущерб был сравнительно небольшим.

В Алма-Ате землетрясение проявилось с силой 6 баллов. Жители города были разбужены довольно резким толчком (землетрясение произошло в 4.50 утра). Многие выбегали из домов. Некоторые, растерявшись, выскакивали на балконы, другие же спокойно оставались на местах. В штукатурках некоторых зданий появились небольшие трещины. Однако видимых повреждений городским постройкам землетрясение в целом не причинило. Между тем, после Кеминского землетрясения 1911 г. Кемино - Чуйское явилось значительным сейсмическим событием в Алма- Ате.

Чиликское землетрясение

30 июня 1889 года произошло Чиликское землетрясение силою 9 баллов в районе эпицентра, местности между наиболее тесным сближением рек Чилик и Чарын. Землетрясение наиболее сильно проявилось в селениях Уйтал, Сазановка, Преображенское, Каркара, Зайцевское, Маловодное, Михайловское (Тургень), уйгурских селениях Корамской, Малыбаевской и Карасуйской волостей Верненского уезда. Всего стихией было разрушено около 3000 построек.

Фото: vernoye-almaty.kz. Распределение силы сотрясений Чиликского землетрясения 1889 г.

Повторные толчки продолжались до конца 1891 года. Всего до мая месяца 1891 г. жители Верного ощутили около 150 подземных толчков, большинство из которых были афтершоками Чиликского землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,8

9 августа 2017 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Длилось оно около 30 секунд. Эпицентр располагался в 485 километрах к северо-востоку от Алматы на территории Китая на глубине 20 километров. Отметим, что землетрясение такой интенсивности классифицируется как умеренное. Тогда эксперты отмечали, что подобные по силе толчки ощущались в Алматы в 2011 году в период серии майских землетрясений.

Землетрясение в Алматы в 2018 году

31 августа 2018 года алматинцы ощутили землетрясение силой 4 балла. В 53 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр располагался на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Тогда «Казселезащита» сообщила, что деформаций и образований на гидротехнических сооружениях не было выявлено.

Землетрясение в Алматы за 2023 год

1 октября 2023 года на территории Кыргызстана в 120 километрах от Алматы произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 122 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 11.8. Магнитуда MPV - 6.2. Глубина - 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2-3 балла.

11 октября близ Алматы снова произошло землетрясение. Подземные точки были зарегистрированы сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК 11 октября в 11:27 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения был расположен в 249 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9.0. Магнитуда - 4.3. Глубина - 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не было.

8 ноября произошли сразу три землетрясения за час в 300 км на юг от города Алматы на территории Китая. Причем в первом случае - точки ощущались на территории Алматы и Алматинской области. Сетью сейсмических станций СОМЭ МЧС РК в 313 км на юг от города Алматы на территории Китая зафиксировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения - 11.6. Магнитуда - 5.2. Еще одно землетрясение зарегистрировано в 311 км на юг от города Алматы на территории Китая 8 ноября в 00 часов 52 минуты 00 секунды по алматинскому времени. Энергетический класс землетрясения - 11.6. Магнитуда - 5.3.

15 ноября в Текели ощутили землетрясение силой 2 балла. Землетрясение было зарегистрировано 15 ноября в 20 часов 17 минут 31 секунду алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 11.9. Магнитуда - 5.2.

17 ноября сетью сейсмических станций СОМЭ МЧС в 305 км на северо-восток от города Алматы на границе Казахстана и Китая зафиксировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения - 9.1. Магнитуда - 4.3.

Этой ночью землетрясение ощущалось в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана. По информации МЧС РК, сильные толчки ощущали в Алматы - 5 баллов, при этом 44 человека обратились за медпомощью. В Шымкенте - 2 балла. Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

Фото: кадр из видео

Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне

Отметим, что вопрос сейсмической опасности в последнее время все больше волнует алматинцев после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, в результате которых жертвами оказались десятки тысяч людей. Эти трагические события закономерно вызывают беспокойство и тревогу у жителей Алматы, который находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 км от города происходит до 200 слабых подземных толчков. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для алматинцев фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В 1983 году Институтом сейсмологии была разработана первая научно-обоснованная карта сейсмического микрорайонирования Алматы, на которой указаны наиболее сейсмоопасные районы города. Один из разработчиков этой карты - профессор Института сейсмологии Алкуат Нурмагамбетов. По его словам, на эту карту впервые были нанесены зоны разломов, исходя из имеющихся геофизических, геодезических, гидрогеологических данных.

В Алматы нельзя строить дома выше 9 этажей

По его профессора А. Нурмагамбетова, Алматы расположен в глубокой яме, заполненной осадочными породами, которые доставлены реками Большой и Малой Алматинки. Это означает, что грунт под городом очень слабый и при сотрясении он повышает интенсивность сотрясений на 1-1,5 балла.

- В последнее время во всех частях города идет активное строительство, возводятся 20-этажные дома, что утяжеляет слабый грунт и вызывает различные масштабные деформации. Количество возводимых в городе высотных домов с каждым годом увеличивается, некоторые многоэтажки соприкасаются друг с другом. Это неправильно. Расстояние между двумя высотными зданиями должно быть приличным, в случае обрушений они не должны подавлять друг друга. При этом должен быть доступ для спецтехники, спасателей, машин скорой помощи и прочей техники. В целом в Алматы нельзя строить дома выше 9 этажей. Я бы сказал, что панельные дома, построенные с 1970 года, имеют более высокое качество, - добавил А. Нурмагамбетов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

До 30% домов может быть разрушено в Алматы при сильном землетрясении

Как отметил сейсмолог, Алматы - единственный город в Центральной Азии, на территории которого прогнозируется 10-балльное сотрясение. Считается, что при 10-балльном сотрясении полностью разрушаются все наземные строения.

Вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев ранее заявил, что Алматы расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные – это все горные районы города. Наименее опасным, по его словам, является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая. Он заявил, что до 30% домов Алматы может быть разрушено при сильном землетрясении.

В сейсмоопасной зоне разрушительное землетрясение непременно произойдет

А. Нурмагамбетов заметил, что в сейсмоопасной зоне сильное (разрушительное) землетрясение непременно произойдет, хотим мы того или нет. Поэтому во всех странах, где существует проблема сейсмической опасности, традиционные меры защиты от землетрясений или уменьшения ущерба от землетрясений включают в себя повышение качества научно-практических работ в области оценки сейсмической опасности, повышение качества в области проектирования и строительства сейсмостойких зданий и улучшение сейсмического просвещения населения (материал о том, как вести себя во время землетрясения, читайте по ссылке).

В 2021 году в Алматы были приняты новые правила застройки с учетом сохранения исторического центра. Согласно новым требованиям, в городе ограничили высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина. Также запретили строительство малоэтажных ЖК на горных склонах.

Летом прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев в ходе заседания маслихата предложил ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова в Наурызбайском районе, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до девяти этажей.

Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

23 февраля 2023 года Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города.

24 февраля 2023 года после разрушительного землетрясения в Турции аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района сообщил о поддержке Главой государства планируемого усиления требований, касающихся сейсмостойкости строительства в городе.

- Вчера во время моей встречи с Главой государства он одобрил подходы, в рамках которых мы через закон «Об особом статусе города Алматы» усилим требования, связанные со строительством и сейсмостойкостью. Я надеюсь, что в весеннюю сессию уже начнем эту работу, депутаты маслихата поддержат нас и у нас появятся особые условия, когда город будет сам контролировать то, что необходимо по специальным стандартам. Эти нормы будут внедрены и, надеюсь, уже с осени это будет работать. Проект G4 будет развиваться, и город будет помогать ему. Я, на самом деле, за разумное строительство, но город растет, является магнитом притяжения, маятниковая миграция присутствует, - отметил Ерболат Досаев.

После разрушительных землетрясений в Турции в марте прошлого года в Министерстве по ЧС Казахстана состоялось внеочередное заседание межведомственной государственной комиссии, где рассмотрен вопрос обеспечения сейсмической безопасности в стране. То есть, в Казахстане намерены ужесточить ответственность за неисполнение требований в области сейсмобезопасности и строительства.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В конце прошлого года во время отчетной встречи с населением аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как в городе контролируется качество строительства высотных зданий на сейсмоустойчивость. В этом году в городе уже начат сейсмоаудит. Планируется проверить 3,5 тысячи объектов на сейсмоустойчивость. Всего в планах проверить 16 700 объектов. До конца следующего года эта работа завершится.

- Получается, после этого мы начнем принимать необходимые меры. Главное – на всех технологических разломах максимально размещаем общественные пространства без жилья. В новом генеральном плане Алматы до 2040 года эти нормы предусмотрены. Мы ввели жесткие ограничения по этой части. При этом мы значительно снизили этажность. По требованиям КазНИИСА, в 10-балльной зоне можно строить до 6 этажей с получением специальных технических условий. То же самое, как и на разломах. Поэтому эти нормы мы учли в рамках корректировки плана детальной планировки. И многие наши застройщики, строительные компании меняют свои проекты и значительно снижают этажность. Потому что это позволит обезопасить их. Почему сделал такое предложение и оно было поддержано Президентом? Мы понимаем, как важна для Алматы сейсмобезопасность. В законе об особом статусе и других законах эта норма вводится специально для Алматы, - объяснил аким.

Рекомендации алматинцам при землетрясении

Ранее руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой дал рекомендации алматинцам, как вести себя во время землетрясения. По его словам, если землетрясение будет происходить, то вы должны встать в проемы, где несущие стены стоят, ни в коем случае нельзя заходить в лифт и спускаться на лифте. Также ванны хорошо спасают, если лечь, особенно чугунные ванны.

Фото: РСК Алматы

Владимир Цой посоветовал иметь в тревожном чемоданчике свисток.