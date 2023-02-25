РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:45, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Рекомендации алматинцам при землетрясении дал глава РОСО

    None
    Фото: РСК Алматы
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой дал рекомендации алматинцам, как вести себя во время землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я рекомендую жителям, если землетрясение будет происходить, то вы должны встать в проемы, где несущие стены стоят, ни в коем случае нельзя заходить в лифт и спускаться на лифте. Также ванны хорошо спасают, если лечь, особенно чугунные ванны», - сказал Владимир Цой на брифинге в региональной службе коммуникаций.

    Глава РОСО также отметил, что люди, проживающие в сейсмических районах, должны знать меры предосторожности и иметь «тревожный чемоданчик».

    «Там должны находиться документы, фонарик, теплая одежда, питьевая вода, нескоропортящиеся продукты, аптечка первой помощи», - сказал он.

    Владимир Цой посоветовал также иметь в чемоданчике свисток.

    «Когда человек оказывается под завалами, он сутками кричит, зовет на помощь. Но через сутки и двое суток у него силы иссякают. А свисток нужен, чтобы спасатели их быстро нашли. Когда мы спасали людей в Турции, у нас были специальные приборы. Когда наша собака обозначила, что на разрушенном участке есть еще живые люди, мы начали пробивать, проводились поиски с нашими приборами. Мы с помощью этих приборов слышали дыхание, сердцебиение людей, как они стучали. Поэтому свисток тоже важен», - сказал он.

    Ранее сообщалось о том, как вести себя во время землетрясения.


    Теги:
    Алматы Землетрясение МЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!