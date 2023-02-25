Рекомендации алматинцам при землетрясении дал глава РОСО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой дал рекомендации алматинцам, как вести себя во время землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я рекомендую жителям, если землетрясение будет происходить, то вы должны встать в проемы, где несущие стены стоят, ни в коем случае нельзя заходить в лифт и спускаться на лифте. Также ванны хорошо спасают, если лечь, особенно чугунные ванны», - сказал Владимир Цой на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Глава РОСО также отметил, что люди, проживающие в сейсмических районах, должны знать меры предосторожности и иметь «тревожный чемоданчик».

«Там должны находиться документы, фонарик, теплая одежда, питьевая вода, нескоропортящиеся продукты, аптечка первой помощи», - сказал он.

Владимир Цой посоветовал также иметь в чемоданчике свисток.

«Когда человек оказывается под завалами, он сутками кричит, зовет на помощь. Но через сутки и двое суток у него силы иссякают. А свисток нужен, чтобы спасатели их быстро нашли. Когда мы спасали людей в Турции, у нас были специальные приборы. Когда наша собака обозначила, что на разрушенном участке есть еще живые люди, мы начали пробивать, проводились поиски с нашими приборами. Мы с помощью этих приборов слышали дыхание, сердцебиение людей, как они стучали. Поэтому свисток тоже важен», - сказал он.

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